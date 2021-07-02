Технология AMD FidelityFX Super Resolution теперь доступна в игре Grand Theft Auto 5 благодаря фанатскому моду

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На платформе Reddit появилась публикация, в которой говорится об успешном портировании технологии AMD FidelityFX Super Resolution в игру GTA5. Эта технология замещает встроенное в GTA5 решение масштабирования. Таким образом, профилями FSR можно управлять через меню простым изменением параметра Frame Scaling Mode в разделе Advanced Graphics Settings игры. И это очень удобный способ управления.

Поскольку AMD еще не выпустила версию своей технологии FSR с открытым исходным кодом, моддер использовал предварительно скомпилированный исходный код DLL для этого мода. При этом не уточняется, какая именно игра была донором библиотеки DLL.

Следует отметить, что скачивать случайные неизвестные файлы из интернета, которые невозможно проверить, не рекомендуется. Данный мод доступен на GitHub, где можно проверить исходный код и скомпилировать мод вручную. Однако мод может восприниматься в качестве неподобающего ПО античитерскими средствами.

Источник: videocardz