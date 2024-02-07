Тейлор Свифт заставляет «замолчать» студента, который отслеживал данные ее самолета — ранее с ним судился Илон Маск

Джек Суини, который вызвал гнев знаменитостей и миллиардеров, создав аккаунты, отслеживающие их частные перелеты, может снова столкнуться с судебным иском.

Согласно The Washington Post, в декабре адвокаты Тейлор Свифт прислали студенту письмо с угрозой судебного иска и требованием прекратить публиковать посты в соцсетях о полетах певицы. В заявлении сказано, что такие действия наносят «прямой и непоправимый вред, а также эмоциональные и физические страдания».

«Думаю, что важно отметить, что у меня нет намерения нанести вред. Я действительно думаю, что у Свифт есть несколько хороших песен. И верю в прозрачность и публичную информацию», — сказал Суини в комментарии The Verge.

На самом деле аккаунты публикуют информацию, которая уже является общедоступной — через Федеральное управление гражданской авиации и сигналы, которые транслируют частные самолеты. Фактически Суини лишь упростил к ним доступ, создав отдельные аккаунты в соцсетях.

Кроме данных о взлетах и посадках частных самолетов, Суини оценивает и публикует сколько они использовали топлива и выбросили парниковых газов. В прошлом году Тейлор Свифт возглавила рейтинг знаменитостей с наибольшими выбросами CO2 от частных самолетов.

«Самолет Тейлор регулярно одалживают другим людям. Приписывать ей большинство или все эти полеты явно некорректно», — ответили тогда представители певицы.

Суини тем временем говорит, что заявления команды Свифт противоречат друг другу и «очень напоминают» иск Илона Маска в декабре 2022-го. Парень перешел из Twitter в Threads после того, как миллиардер забанил его на платформе и обвинил в публикации «координат для убийства». В конце 2022 года Суини вернулся на X с аккаунтом, который делится данными о частном самолете Маска, но с 24-часовой задержкой.