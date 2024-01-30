X/Twitter розблокував Тейлор Свіфт у пошуку — після кількаденного обмеження через потік порнодипфейків

Раніше запити, які включали ім’я співачки, не спрацьовували, видаючи повідомлення про помилку.

X Ілона Маска розблокував Тейлор Свіфт — після того, як на кілька днів вимкнув цю можливість через наплив згенерованих ШІ порнозображень співачки.

«Пошук знову працює. Ми продовжимо стежити за спробами поширення цього вмісту та будемо видаляти його всюди, де знайдемо», — сказав Джо Бенаррох, керівник бізнес-операцій X.

Минулого тижня відверті зображення Свіфт, створені штучним інтелектом, зібрали десятки мільйонів переглядів на X, раніше відомому як Twitter. Співачка стала абсолютною зіркою 2023 року — концерти за її участі викликали сейсмічну активність, еквівалентну землетрусу силою 2,3 бала, продажі квитків на її фільм-концерт били рекорди, і зрештою журнал Time визнав співачку «‎Людиною року».

Водночас Свіфт не єдина, хто став мішенню нової технології — раніше невідомі використали фейковий голос Джо Байдена, аби закликати демократів пропустити праймеріз.

Відколи Ілон Маск придбав Twitter у 2022 році, його критикували за власні суперечливі публікації та спроби переглянути політику модерації контенту на платформі. Багато рекламодавців відмовилися від витрат на X, переймаючись, що їхні оголошення з’являтимуться поруч зі «шкідливими‎» дописами. Торік Маск і гендиректорка соцмережі Лінда Яккаріно сформулювали нову політику під назвою «свобода слова, а не охоплення», яка обмежує розповсюдження деяких публікацій, але утримується від їх видалення.

Багатотисячні звільнення в Twitter торкнулися й команди з модерації контенту, однак наразі соцмережа, схоже, таки визнала свою помилку і збирається найняти 100 модераторів для нового офісу в Остіні, Техас. «Центр передового досвіду довіри та безпеки» зосередиться на боротьбі з контентом, присвяченому зокрема жорстокому поводженню з дітьми.

Компанія оголосила про заснування центру якраз напередодні слухань у Сенаті США щодо сексуальної експлуатації дітей в Інтернеті. Планується, що 31 січня свої свідчення надасть Лінда Яккаріно разом із генеральними директорами Meta, Snap, TikTok і Discord.