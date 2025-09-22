banner
Телефонные мошенники ездят с фейковыми вышками связи и рассылают 100 000 сообщений в час

Вадим Карпусь

Телефонні шахраї їздять з фейковими вежами зв’язку та розсилають 100 000 повідомлень на годину

Мошенники не останавливаются в своих попытках найти новые способы обмануть доверчивых людей. Они изобрели новую возможность осуществления атак на мобильные телефоны и их владельцев. И теперь колл-центры выглядят уже как вчерашний день.

Как сообщает Wired, телефонные аферисты уже не ограничиваются несколькими случайными фишинговыми SMS. Все чаще они применяют так называемые SMS-бластеры — портативные устройства, работающие как поддельная мобильная базовая станция. Такие приборы заставляют смартфоны рядом подключаться именно к ним. Достаточно, чтобы злоумышленники проехались на автомобиле или прошлись с этим оборудованием — и телефоны пользователей автоматически попадают в ловушку. Далее устройство начинает присылать огромное количество вредоносных SMS-сообщений с опасными ссылками.

Объемы впечатляют. В прошлом году полиция Таиланда зафиксировала случай, когда один SMS-бластер отправлял 100 000 сообщений в час. За короткое время работы устройство разослало почти миллион SMS. Это не новая технология, но впервые зафиксировано столь масштабное использование радиопередающих устройств преступными группами, рассказал вице-президент по технологиям в телекоммуникационной компании Enea Кетал Мак Дейд.

Самое неприятное, что для рассылки не нужны специальные технические знания. По словам Мак Дейда, уже были случаи, когда людей просто нанимали водителями — они ездили по городу с SMS-бластерами в машинах и даже не понимали деталей работы устройства.

У таких бластеров есть несколько преимуществ для мошенников. Они могут выдавать себя за любого отправителя, а еще им не нужен ваш номер телефона. Устройство действует как имитатор базовой станции и заставляет телефоны в радиусе от 500 до 2000 метров подключаться к нему. Сначала он подключает смартфон к сигналу, имитирующему 4G, после чего снижает качество до менее защищенного 2G. Далее фальшивая 2G-станция используется для рассылки вредоносных сообщений всем захваченным телефонам. Весь процесс — от «захвата» смартфона до отправления SMS и его отключения — длится менее 10 секунд.

Главная проблема в том, что это происходит вне сети настоящих мобильных операторов. Те фактически бессильны остановить мошеннические действия или отследить их в реальном времени.

К такой «эволюции» привели и действия самих операторов. Например, компания Globe из Филиппин запретила SMS-сообщения со ссылками, чтобы ограничить количество мошенничеств. В ответ преступники начали активнее применять бластеры. Сначала такие схемы появились в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, а теперь распространились на Западную Европу и Южную Америку.

В июне британская полиция арестовала мужчину, который неделю ездил по Лондону с SMS-бластером в багажнике и отправлял тысячи вредоносных сообщений. Однако сами тексты не меняются — мошенники по-прежнему надеются, что вы перейдете по сомнительной ссылке. А дальше уже действуют другие проверенные временем мошеннические схемы.

Поради: Як розпізнати та позбавитись шахрайських або небажаних SMS

Источник: futurism

