Новости Крипто 16.07.2025 comment views icon

Call-центры из Украины украли 1,5 млн грн у граждан ЕС и отмывали деньги в крипте

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Тетяна Нечет

Автор новостей

Call-центры из Украины украли 1,5 млн грн у граждан ЕС и отмывали деньги в крипте

В июне 2025 года украинские и чешские правоохранители завершили международное досудебное расследование в отношении деятельности сети мошеннических call-центров. Сумма убытков составляет почти 1,5 млн грн. Обвинительные акты в отношении 4 организаторов и 10 участников направлены в суд. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Мошенники специализировались на похищении средств со счетов граждан ЕС с последующей конвертацией в криптовалюту. Злоумышленники работали по заранее разработанной схеме, используя фишинговые ссылки. Жертвами выбирали граждан Чехии, Польши и других стран ЕС, где размещали объявления на местных интернет-площадках.

После контакта с потенциальными покупателями им предоставляли фишинговые ссылки, имитирующие платежные сервисы. Когда потерпевшие вводили банковские данные на фейковых страницах, злоумышленники похищали данные и обчищали счета. Часть средств переводили на подконтрольные банковские карты, другую — конвертировали в криптовалюту и переводили средства через децентрализованные сети (DEX)что значительно усложняло их отслеживание правоохранительными органами.

В целом в течение 2024 года в Web3 возросло количество фишинговых атакчто привело к убыткам на сумму около $494 млн. А за первую половину 2025 года украдено криптовалют на более $2,1 млрд в результате по меньшей мере 75 атак и эксплойтов.

Источник: Киберполиция

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