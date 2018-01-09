Телевизоры Sony модельного ряда 2018 года получили незначительные улучшения, все “плюшки” были добавлены ещё в прошлом году

Как и другие производители, компания Sony привезла на выставку CES 2018 свои новые телевизоры. Пользователям предлагаются OLED модели с поддержкой 4K, Dolby Vision HDR, Android TV и Google Assistant. Но все эти возможности были доступны в топовых телевизорах Sony и в прошлом году. При разработке устройств модельного ряда 2018 года инженеры компании сосредоточились на улучшениях уже имеющихся функций.

Одной из сфер для улучшения стала технология передачи звука непосредственно с дисплея. Её новая инкарнация получила название Acoustic Surface и теперь позволяет передавать звук в конфигурации каналов 3.1. Ранее была доступна конфигурация 2.1. Потребителям предлагаются OLED телевизоры A8F с диагональю экрана 55 и 65 дюймов, но их цены пока не разглашаются. В прошлом году стартовая цена подобных устройств составляла $5000 и $6500, но теперь снижена до $3000 и $4000, соответственно.

Для менее обеспеченных покупателей предлагаются LCD телевизоры в рамках линейки X900F с диагональю экрана 49, 55, 65, 75 и 85 дюймов. В них реализована новая технология X-Motion Clarity, которая призвана снизить размытие изображения в динамических сценах и не допустить при этом потери яркости.

Источник: Engadget