Тепер не тільки е-паспорт. Нацбанк розширив перелік документів з «Дії», за якими можна відкривати рахунки в банках
Постанова НБУ № 50 від 14 червня 2021 року, яка розширює підтримку мобільного додатку «Дія» в фінансово-банківському секторі, набирає чинності з 16 червня 2021 року.
До сьогодні чинні норми НБУ передбачали можливість відкривати банківський рахунок тільки з цифровим паспортом (як внутрішнім, так і закордонним) у мобільному застосунку «Дії». Відтепер, окрім цифрового паспорта, громадяни можуть під час відкриття рахунків пред’являти працівнику того чи іншого банку електронне свідоцтво про народження та дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з «Дії».
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі назвав ці зміни ще одним кроком до запровадження безпаперового режиму (paperless) — коли державні органи не матимуть права вимагати паперові документи, якщо інформація вже є у реєстрах. Спочатку планувалось, що перехід почнеться з 1 вересня 2021 року, але на нещодавній презентації, де Мінфицра запустила 13 нових послуг, оголосили нову дату — 24 серпня.
Мінцифра запустила понад 10 нових послуг у Дії — «найзахищеніший» Дія.Підпис, автоматична реєстрація ФОП, заміна водійського посвідчення, реєстрація місця проживання та ін. [Головні анонси Diia Summit 2.0]