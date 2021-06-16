Тепер не тільки е-паспорт. Нацбанк розширив перелік документів з «‎Дії», за якими можна відкривати рахунки в банках





Постанова НБУ № 50 від 14 червня 2021 року, яка розширює підтримку мобільного додатку «‎Дія» в фінансово-банківському секторі, набирає чинності з 16 червня 2021 року.

До сьогодні чинні норми НБУ передбачали можливість відкривати банківський рахунок тільки з цифровим паспортом (як внутрішнім, так і закордонним) у мобільному застосунку «‎Дії». Відтепер, окрім цифрового паспорта, громадяни можуть під час відкриття рахунків пред’являти працівнику того чи іншого банку електронне свідоцтво про народження та дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з «‎Дії».

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі назвав ці зміни ще одним кроком до запровадження безпаперового режиму (paperless) — коли державні органи не матимуть права вимагати паперові документи, якщо інформація вже є у реєстрах. Спочатку планувалось, що перехід почнеться з 1 вересня 2021 року, але на нещодавній презентації, де Мінфицра запустила 13 нових послуг, оголосили нову дату — 24 серпня.