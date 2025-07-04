В Эстонии криптомиллиардер при попытке похищения откусил нападавшему палец

С 2024 количество преступлений связанных с криптовалютой стремительно растет. От хакинга злоумышленники перешли к похищению людей и пыткам.

Недавно стало известного, что в прошлом году в Эстонии пытались похитить австралийского криптомиллиардера Тима Хита. Ему удалось убежать, откусив часть указательного пальца нападающему. На Хита в подъезде дома напали двое мужчин, которые выдавали себя за маляров.

Один из злоумышленников, гражданин Азербайджана Аллахверди Аллахвердиев — бывший боксер и борец — попытался закрыть Хиту рот, положив руку ему на лицо. Злоумышленники планировали силой затащить криптобизнесмена в микроавтобус, но Хит откусил указательный палец нападавшему и сумел вырваться. Хит потерял зуб, но смог убежать в свою квартиру.

Преступники скрылись вскоре, бросив микроавтобус неподалеку. Часть пальца была найдена на улице в 100 метрах от места нападения.

Хит родом из Австралии. Он основал эстонскую Yolo Group и ее венчурное подразделение Yolo Investments, которые активно инвестируют в финтех, криптовалюты и игры. Australian Financial Review Rich List оценивает чистый капитал Хита в 2,46 миллиарда австралийских долларов ($1,61 млрд).

Согласно материалам судебного дела, группа из семи похитителей следила за Хитом накануне нападения, как лично, так и с помощью GPS-трекера на автомобиле бизнесмена. Группа якобы въехала в Эстонию по поддельным грузинским паспортам, купила форму маляров и другие предметы в хозяйственных магазинах, чтобы выдавать себя за рабочих.

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План заключался в транспортировке Хита в арендованный дом с сауной неподалеку, где его бы заставляли перевести криптовалютные активы. Также якобы к похищению был привлечен хакер.

Кроме Аллахвердиева, также арестован гражданин Грузии Ильгар Мамедов. Оба мужчины проходят суд в Эстонии. Двое других разыскиваются полицией, включая якобы организатора Наджафа Наджафли, а трое еще не идентифицированы.

Прокуроры также утверждают, что через несколько недель после неудачного похищения Хит получил сообщение в Telegram с фотографиями своей квартиры и требованием 30 биткоинов, что в то время стоило около $3,3 млн. Когда Хит не ответил, похитители больше не пытались связаться с ним.

По данным СМИ, после нападения криптомиллиардер якобы потратил более $3,1 млн на частную охрану.

Источник: Cointelegraph