Tesla анонсировала доразмещение акций на сумму $2 млрд. Две недели назад Илон Маск утверждал, что в этом «нет смысла»





В прошлом году Илон Маск заявил, что Tesla не нуждается в докапитализации, а затем компания все же привлекла дополнительные инвестиции в размере $2,7 млрд (при изначальном плане в $2,3 млрд), выпустив новые акции и долговые обязательства. Теперь история повторяется.

Только в конце прошлого месяца во время конференц-звонка с инвесторами Илон Маск заявил, что у Tesla все отлично с финансами и «нет смысла» привлекать дополнительные инвестиции, как сейчас стало известно о планах допвыпуска акций на сумму $2 млрд. В соответствующем сообщении производитель отметил, что планирует использовать средства от размещения новых акций «для дальнейшего укрепления финансового состояния, а также достижения общих бизнес-целей».

Генеральный директор Илон Маск выделил на покупку акций $10 млн собственных средств. Также в новом раунде поучаствует основатель Oracle Ларри Эллисон, который с 2018 года состоит в совете директоров Tesla. Миллиардер выделит до $1 млн собственных средств.

Увы, больше никаких подробностей, Tesla не раскрыла. С другой стороны, вариантов куда направить эти средства у Tesla более чем предостаточно — на носу выпуск компактного кроссовера Model Y и начало строительства немецкого завода Tesla Gigafactory 4 в Бранденбурге. Кроме того, Tesla готовится к расширению китайской Gigafactory 3, которая сейчас на карантине из-за вспышки коронавируса, и запуску второй линии по сборке Model Y. Кроме того, позже в этом году должен выйти тягач Tesla Semi и спорткар Tesla Roadster 2. Про запуск фирменного сервиса роботакси Tesla Network, планы по популяризации солнечных крыш Solar Roof и футуристический пикап Cybertruck тоже не забываем. Иными словами, Tesla найдет куда потратить эти деньги, причем сумма явно выглядит недостаточно большой, учитывая все, что задумал реализовать Маск.

По итогам четвертого квартала 2019 финансового года свободный денежный поток Tesla, получаемый вычетом из операционного денежного потока капитальных расходов, составил $1 млрд, а объем денежных средств и их эквивалентов на конец года достиг $6,3 млрд, увеличившись на $930 млн. На отчете с инвесторами Маск также заверил, что компания и дальше будет показывать положительный денежный поток от операционной деятельности и наращивать «денежную подушку» (объем денежных средств на счетах).

К слову, об акциях Tesla. После недавних резких взлетов и падений курс акций Tesla последние несколько дней остается стабильным и держится у отметки $800 за одну ценную бумагу.

Источник: The Verge