Tesla Илона Маска, Blocks Джека Дорси и Blockstream объединились для майнинга биткойнов на солнечной энергии (с использованием хранилища Megapack)

Компания Tesla Илона Маска, Blocks Джека Дорси и Blockstream объявили о сотрудничестве в рамках создания майнинг-фермы в Техасе, которую будет питать днем солнечная электростанция мощностью 3,8 МВт и система Megapack мощностью 12 МВтч ночью (это масштабный аккумуляторный литий-ионный аккумуляторный стационарный накопитель энергии).

Соучредитель и генеральный директор Blockstream Адам Бэк, британский криптограф и член команды «шифропанков», сообщил CNBC в кулуарах конференции Bitcoin 2022 в Майами, что объект спроектирован как доказательство концепции существования масштабной криптофермы, на 100% работающей на возобновляемой энергии.

«Людям нравится обсуждать различные факторы, связанные с добычей биткойнов. Мы подумали, давайте просто докажем», — сказал он.

У биткоин-фермы будет общедоступная панель инструментов, на которой будут отображаться показатели производительности проекта в режиме реального времени, включая выходную мощность и общее количество добытых биткойнов. Она должна быть доступна круглосуточно из любого браузера, заявили в Blockstream.

Комбинация фотогальваники Tesla и аккумуляторного оборудования Megapack обеспечит производительность 30 петахэшей в секунду. Blockstream предоставит инфраструктуру для майнинга, поделится опытом и будет контролировать объект, завершение строительства которого запланировано на конец этого года.

В марте гендиректор Tesla Илон Маск стал владельцем 9,2% акций Twitter, после чего добавили кнопку редактирования. В апреле же он сообщил, что не собирается входить в совет директоров.