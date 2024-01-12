Tesla нацелена на спортзалы с Cyberhammer — тренировочным молотом, вдохновленным Cybertruck

С момента анонса электрического киберпикапа Tesla активно использует его противоречивый дизайн в линейке собственных товаров и аксессуаров.

Ранее автопроизводитель выпустил картонный домик для кошек в стиле футуристического электропикапа, домашнюю зарядку для электромобилей, ложку для McFlurry, а также GigaBier – линейку премиального пива за $30 в стиле Cybertruck. Сейчас сайт Electrek заметил новую заявку на товарный знак от Tesla, которая раскрывает еще один продукт под названием «Cyberhammer».

Автопроизводитель зарегистрировал торговую марку в категории фитнес-оборудование – тренажеры – фитнес-молоты. Учитывая цену предыдущих товаров, молот Cyberhammer будет достаточно дорогим, и неизвестно как будет выглядеть – однако Electrek предложил свой концепт:

Илон Маск впервые анонсировал Cybertruck еще в 2019 году, но поставки пикапа начались только в конце ноября. В то же время, жесткая конструкция и угловатый дизайн у некоторых пользователей уже вызвали насмешки, а у экспертов — опасения относительно безопасности.

Ранее Tesla вернула спорный пункт в сделку по покупке Cybertruck, который предусматривает, что компания может подать в суд или взыскать штраф в размере $50 000, если клиент «слишком рано» перепродаст автомобиль.

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