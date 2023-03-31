Tesla запустила GigaBier – линейку премиального пива за $30 в стиле Cybertruck

Огнеметы, красные атласные трусы, духи с запахом жженых волос, а теперь и пиво собственного производства – Илон Маск снова пытается привлечь внимание к бренду Tesla нетривиальным способом.

Во время запуска проекта Gigafactory Berlin в 2021 году Маск объявил, что Tesla будет производить собственное пиво, и сейчас компания запустила алкогольную линейку Tesla GigaBier.

«Tesla GigaBier разработана, чтобы подражать форме Cybertruck, чтя 500-летнюю традицию немецкого пивоварения Reinheitsgebot. Наслаждайтесь этим ограниченным тиражом пива, сваренным в Берлине с нашим эксклюзивным сортом Cyberhops и нотками цитрусовых, бергамота и сладких фруктов. Каждая бутылка имеет бесшовную глянцевую черную оболочку со светящимся в темноте водяным знаком Giga», — пишет компания.

GigaBier – уже второе предприятие Tesla, производящее напитки. Несколько лет назад Маск выпускал Tesla Tequila в стилизованной под электрическую молнию бутылке объемом 0,75 литра по цене $250 – партию раскупили в рекордно короткие сроки. Впоследствии бутылки из-под текилы продавались на eBay и других сайтах дороже $1000.

Tesla создала торговые марки «Giga Beer» и «Giga Bier» и подала заявку на регистрацию продукта через Патентное ведомство США. Однако пиво не будет доступно в штатах, а европейские клиенты смогут приобрести три бутылки пива, произведенного в Германии, за $97.

Brewed for cyborgs, made by humans—Giga Bier now available → https://t.co/5IBX8ymKa4 pic.twitter.com/R3vYgqKrx7 — Tesla Europe (@tesla_europe) March 30, 2023

Tesla Cybertruck – электрический фургон на основе пикапа в стиле киберпанк, который планирует выпускать Tesla. В настоящее время собрано 1,5 млн предварительных заказов – массовое производство начнется в середине 2023 года.

Источник: Teslarati