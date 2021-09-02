Tesla отложила новый Roadster до 2023 года — первоначально спорткар планировали выпустить в 2020 году

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Электрический спорткар Tesla Roadster теперь планируют выпустить в 2023 году — при условии, если не возникнет еще больших проблем, связанных с глобальной нехваткой чипов.

Об очередной отсрочке сообщил гендиректор Tesla Илон Маск в своем твиттере, указав в качестве главной причины продолжающийся дефицит чипов — наблюдающееся последние месяцы повышение цен на автомобили компании тоже следствие «ценового давления в цепочке поставок».

«2021-й стал годом сумасшедшего дефицита во всей цепочке поставок, и даже если у нас было запланировано 17 новых продуктов, это не имело бы никакого значения, поскольку ни один из них все равно не вышел бы на рынок «Если предположить, что 2022 год не станет мега-драмой, новый Roadster должен появиться в продаже в 2023 году» Илон Маск сооснователь и глава Tesla

Tesla представила новый Roadster вместе с тягачом Semi в ноябре 2017 году и изначально рассчитывала выпустить электрический спорткар в 2020 году. То есть, электрический спорткар уже на три года отстает от первоначального графика. В начале года Маск говорил, что производство нового Roadster должно стартовать в 2022 году. Остается вспомнить, что обязательный депозит за предзаказ базовой модели Roadster составляет 50 000 долларов, а за Founders Series — 250 000 долларов.

На презентации Tesla Roadster в 2017 году нам озвучили следующие спецификации:

разгон до 100 км/ч за 1,9 с (позже объявили о даунгрейде до 2,1 с);

максимальная скорость в 400 км/ч;

аккумуляторная батарея на 200 кВт*ч и запас хода не менее 1000 км на одном заряде;

цена от $200 тыс.

Но с тех пор Tesla обновила дизайн и сократила время разгона до первой «сотни» с первоначально планируемых 1,9 секунды до невообразимых 1,1 секунды. Такой динамикой будет обладать заряженный вариант Tesla Roadster с опциональным пакетом реактивных двигателей SpaceX.

Ранее Tesla также перенесла выпуск тягача Tesla Semi и бронепикапа Tesla Cybertruck на 2022 год из-за нехватки батарей.