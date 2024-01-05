Tesla «отзывает» 1,6 млн авто в Китае — из-за потенциальной аварийности автопилота

Несмотря на то, что процесс называют «отзывом», Tesla устранит проблемы «по воздуху» — то есть через беспроводное обновление.

Обновления получат более 1,6 млн электромобилей, произведенных в период с августа 2014 по декабрь 2023 года, включая локальные Model 3s и Model Ys, а также импортированные модели премиум-класса, говорится в заявлении Государственной администрации по регулированию рынка, на которое ссылается Bloomberg.

Согласно заявлению регулятора, водители Tesla могут «неправильно использовать функции автопилота, увеличивая риск столкновений и создавая угрозу безопасности».

В прошлом году Национальное управление по безопасности дорожного движения США сделало подобное заявление, обвиняя компанию в том, что она «недостаточно делает для того, чтобы водители правильно использовали автопилот». Агентство продолжает многолетнее расследование дефектов, чтобы отследить эффективность исправлений компании на 2 миллионах автомобилей.

Системы автоматизированного вождения Tesla столкнулись с негативными реакциями после сотен ДТП с участием электромобилей производителя, иногда с летальным исходом. Несмотря на регулярную рекламу Илона Маска о том, что мир движется навстречу «полностью автономным автомобилям», компания все еще требует от водителя внимания во время использования автопилота — в частности, держать руки на руле и смотреть на дорогу.

Tesla также «отозвала» 7 538 Model S и Model X в Китае, чтобы предотвратить разблокировку замков дверей во время столкновения, и около 120 000 авто в США из-за подобной проблемы.

В 2023 году Tesla продала 1,8 млн электромобилей, что на 38% больше, чем в прошлом году, хотя и впервые уступила лидерство китайской BYD по результатам заключительного квартала.