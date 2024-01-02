Tesla впервые уступила лидерство китайской BYD на рынке «чистых» электрокаров, которая вошла в топ-10 крупнейших автопроизводителей 2023

BYD уверенно наращивает отрыв от Tesla и остальных производителей электрических авто – по итогам 2023 года китайский автогигант продал около 3,02 млн новых автомобилей , что на солидные 61,9% превышает результат 2022 года. Из них 1,6 млн составляют «чистые» электрокары на аккумуляторах (BEV), а остальные – гибриды с возможностью подзарядки от электросети PHEV.

Только за декабрь BYD отгрузила 340 178 автомобилей, включая 190 754 полностью электрических моделей, а общие продажи BEV по итогам завершающего квартала 2023 года составили 526 409 штук. Это значит, что BYD ожидаемо опередила Tesla и стала новым мировым лидером по продажам электромобилей. По предварительным подсчетам аналитиков, в прошлом квартале Tesla отгрузила клиентам около 480 тыс. авто (за весь 2023-й — целевые 1,8 млн штук), а выпустила чуть более 500 тыс. В то же время 97% приходится на младшие модели Model 3 и Model Y.

Официальный отчет Tesla появится уже через несколько часов, но отклонение обычно составляет 1-2%, так что можно не сомневаться, что BYD обошла Tesla в прошлом квартале и, вероятно, будет оставаться №1 в течение всего 2024 года. Это впервые Tesla уступила лидерство в сегменте электрических авто по итогам квартала, а если учитывать гибриды, то BYD удерживает первенство еще с третьего квартала 2021 года. Не последнюю роль в этом сыграло то, что BYD в 2022-м прекратила выпуск авто с ДВС, и сейчас предлагает полдюжины массовых и неплохо сбалансированных моделей, значительно дешевле предложений Tesla.

Динамика продаж электрических авто BYD за предыдущие 6 лет

Как уже упоминалось в предыдущем материале, Китай сейчас является крупнейшим рынком электромобилей ( продажи новых электромобилей выросли на 40% к прошлому году, до 7,75 млн единиц, свидетельствует декабрьская оценка Китайской ассоциации автопроизводителей ) и экспортирует больше автомобилей, чем любая другая страна . В то же время BYD, крупнейший китайский производитель, прогнозируемо вошла в топ-10 крупнейших автопроизводителей по итогам 2023 года.

10 крупнейших автопроизводителей по итогам 2023 года

И пока ЕС видит в китайских электромобилях угрозу собственному автопрому и проводит антисубсидийное расследование, рискующее перерасти в торговую войну ЕС с Китаем, по аналогии с противостоянием США и Китая, лидер рынка BYD продолжает агрессивную экспансию в ЕС планирует построить в Венгрии новый завод по производству электромобилей. Также BYD готовит на 2024 год новые электромобили третьего поколения, которые будут отличаться прежде всего новейшими технологиями, в том числе системами автономного вождения. Между тем, Geely, второй по объему продаж автопроизводитель Китая, планирует в 2024 году продать 1,9 млн авто (в 2023-м продажи компании выросли на 18%, до 1,69 млн авто).

Ожидается, что по итогам 2023 года глобальные продажи новых электрических авто («чистые» BEV + гибриды PHEV) составят 14-15 миллионов – против 13,75 млн в 2022 году. А их доля в общем объеме вырастет до 7% против 1% в 2020 году.