Новости Авто 02.01.2024 в 18:57 comment views icon

Tesla продала 1,8 млн электромобилей в 2023 году — на 38% больше, чем в 2022-м

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Володимир Скрипін

Заместитель главного редактора, руководитель отдела новостей

Tesla отчиталась о выполнении плана продаж — компания эксцентричного миллиардера Илона Маска отгрузила клиентам 1,8 млн электромобилей (если точнее, 1 808 581) в течение 2023 года, что на 38% выше результата 2022 года. В общей сложности автопроизводитель произвел на своих пяти ключевых заводах 1 845 985 машин в год.

Объем продаж и производства

В завершающем квартале 2023 года Tesla несколько нарастила производство и снабжение по сравнению с III кварталом. Общая доля младших Model 3 и Model Y, делящих одну платформу, выросла до 95%. Нашумевший Cybertruck вышел всего месяц назад и Маск ранее предупреждал, что понадобится не менее 18 месяцев, чтобы выйти на объем выпуска 250 тыс. машин в год и начать на нем зарабатывать. По оценкам аналитиков, за декабрь 2023 года Tesla отгрузила около 270 бронепикапов.

Автомобили IV квартал 2023 Весь 2023
Произведено Отгружено Произведено Отгружено
Model 3/Y 476 777 (+14% к результату III кв. 2023 г.) 461 538 (+10%) 1 775 159 (+37% к 2022-му) 1 739 707 (+39%)
Model S/X/Cybertruck 18 212 (+33%) 22 969 (+44%) 70 826 (-0,5%) 68 874 (+3%)
вместе 494 989 (+15%) 484 507 (11%) 1 845 985 (35%) 1 808 581 (38%)

Как оценивать эти результаты? Tesla выпустила первый автомобиль в 2008 году (подробнее об истории Tesla — по ссылке ), а вот график, наглядно демонстрирующий динамику продаж Tesla за 16 лет:

Напомним, что за весь 2022-й год Tesla отгрузила клиентам 1 313 851 авто (+40,3% к 2021 году), немного не дотянув до целевых 50%. В ноябре Tesla откровенно признала, что сейчас находится «в стадии умеренного низкого роста». Иными словами, конкуренция растет — в первую очередь, со стороны китайской BYD и других производителей, поэтому темпы роста продаж Tesla замедляются. Так, в течение 2023-го продажи в США и ЕС оставались на уровне 2022 года, а продажи Model Y в Европе в 4 квартале упали до минимума за последние 5 кварталов. В то же время в Китае Model Y показала рекордные результаты — продажи выросли на 20% и на следующий год Tesla готовит обновленный вариант, чтобы лучше конкурировать с BYD, которая, кстати, в прошлом квартале впервые отобрала у Tesla титул лидера рынка электромобилей , который удерживала компания Маска 2019, когда обошла Nissan.

Удастся ли Tesla переломить ситуацию в будущем в большей степени будет зависеть от наращивания объемов продаж Cybertruck и расторопности с выпуском нашумевшей народной Tesla за $25 тыс., которую впервые Маск анонсировал в 2020 году — сейчас эту модель на платформе следующего поколения ожидают  в 2024 году.  она позаимствует отдельные дизайн-элементы Cybertruck. Именно она должна стать следующим хитом, как Model Y, ставшей в этом году самым популярным авто в мире, и сыграть ключевую роль в достижении амбициозной цели — 20 млн ежегодных продаж к 2030 году.

Полный финансовый отчет Tesla появится в конце месяца. С третьего квартала 2019 года Tesla стабильно работает в плюс, улучшая ключевые финансовые показатели из квартала в квартал. Но ценовая война ощутимо бьет по прибылям Tesla, и компания начала зарабатывать меньше.

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