Tesla подняла стоимость электромобилей Model S и Model X на $5,000 и начала принимать европейские заказы на сделанные в Китае Model Y

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Несмотря на недавнее повышение цены на Tesla Model S Plaid сразу на $10,000, американский автопроизводитель снова поднял стоимость своих электромобилей. В этот раз на $5,000 подорожали седан Tesla Model S и кроссовер Tesla Model X в базовой версии Long Range.

Ранее седан Tesla Model S в версии Dual Motor All-Wheel Drive Long Range стоил $79,990, теперь же в онлайн-конфигураторе значится цена $84,990. Новая версия Plaid сохранила свой ценник в $129,990.

Еще недавно кроссовер Tesla Model X в версии Dual Motor All-Wheel Drive Long Range можно было купить за $89,990, а теперь за него придется выложить уже $94,990. Новая версия Plaid значится в конфигураторе с ценником $119,990.

Интересно, что базовая версия Model X на $10,000 дороже базовой версии Model S, тогда как в случае с новым Plaid вариантом все наоборот — Model X на $10,000 дешевле, чем Model S. Отметим, что поставки новых седанов Tesla Model S Plaid уже стартовали, тогда как отгрузки кроссовера Tesla Model X Plaid только должны начаться.

Компания также озвучили еще одну интересную новость — европейские покупатели уже могут заказать электрокроссовер Tesla Model Y, собранный на Шанхайской гигафабрике. Поставка таких моделей в версии Long Range ожидается в сентябре текущего года, в версии Performance — в 2022 году.

Показательно, что Илон Маск планировал начать поставки электрокроссовера Tesla Model Y в Европу только после запуска Берлинской гигафабрики, но так как ее строительство затянулось, было принято решение на первом этапе насыщать европейский рынок электромобилями китайской сборки.

Напомним, что в начале месяца Tesla установила рекорд по продажам во втором квартале текущего года, отгрузив клиентам более 200 тысяч электромобилей.

Источник: Electrek (1, 2)