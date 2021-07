Tesla установила рекорд по продажам во втором квартале, отгрузив клиентам более 200 тысяч автомобилей

Продажи автомобилей Tesla выросли на 222% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 9% — по сравнению с предыдущим кварталом. Что интересно, Tesla удалось отгрузить клиентам 1890 новейших автомобилей Model S Plaid, чьи продажи стартовали 10 июня.

Congrats Tesla Team on over 200,000 car built & delivered in Q2, despite many challenges!!

— Elon Musk (@elonmusk) July 2, 2021