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Tesla установила рекорд по продажам во втором квартале, отгрузив клиентам более 200 тысяч автомобилей

Tesla установила рекорд по продажам во втором квартале, отгрузив клиентам более 200 тысяч автомобилей

Tesla установила рекорд по продажам во втором квартале, отгрузив клиентам более 200 тысяч автомобилей


Tesla отчиталась о поставках авто во втором квартале 2021 года — за трехмесячный период с апреля по июнь автомобильная компания Илона Маска выпустила суммарно 206 421 автомобилей и доставила покупателям 201 250 машин, и для производителя это новый абсолютный рекорд. Примечательно, что Tesla удалось достичь таких результатов в условиях глобальной нехватки чипов.

Объем выпущенных и доставленных клиентам автомобилей Tesla по итогам второго квартала 2021 года

АвтомобилиЧисло произведенных авто, штукЧисло доставленных авто покупателям, штукДоля приобретенных авто по программе лизинга
Model S/X2 3401 89018%
Model 3/Y204 081199 3607%
Всего206 421201 2507%

Продажи автомобилей Tesla выросли на 222% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 9% — по сравнению с предыдущим кварталом. Что интересно, Tesla удалось отгрузить клиентам 1890 новейших автомобилей Model S Plaid, чьи продажи стартовали 10 июня.

За первую половину 2021 года Tesla продала 386 050 автомобилей (в первом квартале Tesla отгрузила клиентам почти 185 тыс. автомобилей). В начале 2020 года глава Tesla Илон Маск допускал, что по итогам 2021 года компания может выпустить 1 млн автомобилей, но затем снизил прогноз — ожидается рост поставок на 50%, что соответствует 750 тыс. машин.

В апреле общие поставки автомобилей Tesla превысили отметку в полтора миллиона штук. Учитывая, что рубеж в миллион отгруженный автомобилей Tesla взяла в марте 2020 года, можно не сомневаться, что до конца этого года буде отгружен двухмиллионный автомобиль Tesla.

Ранее он осторожно предположил, что к 2030 году Tesla выйдет на объем продаж в 20 млн машин, а инвестиционный банк Goldman Sachs в конце 2020-го спрогнозировал выход Tesla на объем продаж в 20 млн автомобилей к 2040 году.

Остается вспомнить, что в этом месяце должно начаться серийное производство электрического тягача Tesla Semi, призванного совершить революцию в мире грузовых перевозок. Также в ближайшее время ожидается презентация обновленного Tesla Cybertruck, на который уже собрано более миллиона предзаказов.

Полный финансовый отчет, как обычно, будет опубликован только в конце месяца. Но Tesla стабильно остается прибыльной с третьего квартала 2019 года, а 2020-й стал первым прибыльным годом в истории знаменитого производителя электрокаров. Иными словами, отчет должен порадовать инвесторов.

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