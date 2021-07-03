Tesla установила рекорд по продажам во втором квартале, отгрузив клиентам более 200 тысяч автомобилей

Автомобили Число произведенных авто, штук Число доставленных авто покупателям, штук Доля приобретенных авто по программе лизинга Model S/X 2 340 1 890 18% Model 3/Y 204 081 199 360 7% Всего 206 421 201 250 7%

Продажи автомобилей Tesla выросли на 222% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 9% — по сравнению с предыдущим кварталом. Что интересно, Tesla удалось отгрузить клиентам 1890 новейших автомобилей Model S Plaid, чьи продажи стартовали 10 июня.

Congrats Tesla Team on over 200,000 car built & delivered in Q2, despite many challenges!! — Elon Musk (@elonmusk) July 2, 2021

За первую половину 2021 года Tesla продала 386 050 автомобилей (в первом квартале Tesla отгрузила клиентам почти 185 тыс. автомобилей). В начале 2020 года глава Tesla Илон Маск допускал, что по итогам 2021 года компания может выпустить 1 млн автомобилей, но затем снизил прогноз — ожидается рост поставок на 50%, что соответствует 750 тыс. машин.

В апреле общие поставки автомобилей Tesla превысили отметку в полтора миллиона штук. Учитывая, что рубеж в миллион отгруженный автомобилей Tesla взяла в марте 2020 года, можно не сомневаться, что до конца этого года буде отгружен двухмиллионный автомобиль Tesla.

Ранее он осторожно предположил, что к 2030 году Tesla выйдет на объем продаж в 20 млн машин, а инвестиционный банк Goldman Sachs в конце 2020-го спрогнозировал выход Tesla на объем продаж в 20 млн автомобилей к 2040 году.

Остается вспомнить, что в этом месяце должно начаться серийное производство электрического тягача Tesla Semi, призванного совершить революцию в мире грузовых перевозок. Также в ближайшее время ожидается презентация обновленного Tesla Cybertruck, на который уже собрано более миллиона предзаказов.

Полный финансовый отчет, как обычно, будет опубликован только в конце месяца. Но Tesla стабильно остается прибыльной с третьего квартала 2019 года, а 2020-й стал первым прибыльным годом в истории знаменитого производителя электрокаров. Иными словами, отчет должен порадовать инвесторов.