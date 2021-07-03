Tesla установила рекорд по продажам во втором квартале, отгрузив клиентам более 200 тысяч автомобилей
Tesla отчиталась о поставках авто во втором квартале 2021 года — за трехмесячный период с апреля по июнь автомобильная компания Илона Маска выпустила суммарно 206 421 автомобилей и доставила покупателям 201 250 машин, и для производителя это новый абсолютный рекорд. Примечательно, что Tesla удалось достичь таких результатов в условиях глобальной нехватки чипов.
Объем выпущенных и доставленных клиентам автомобилей Tesla по итогам второго квартала 2021 года
|Автомобили
|Число произведенных авто, штук
|Число доставленных авто покупателям, штук
|Доля приобретенных авто по программе лизинга
|Model S/X
|2 340
|1 890
|18%
|Model 3/Y
|204 081
|199 360
|7%
|Всего
|206 421
|201 250
|7%
Продажи автомобилей Tesla выросли на 222% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 9% — по сравнению с предыдущим кварталом. Что интересно, Tesla удалось отгрузить клиентам 1890 новейших автомобилей Model S Plaid, чьи продажи стартовали 10 июня.
Congrats Tesla Team on over 200,000 car built & delivered in Q2, despite many challenges!!
— Elon Musk (@elonmusk) July 2, 2021
За первую половину 2021 года Tesla продала 386 050 автомобилей (в первом квартале Tesla отгрузила клиентам почти 185 тыс. автомобилей). В начале 2020 года глава Tesla Илон Маск допускал, что по итогам 2021 года компания может выпустить 1 млн автомобилей, но затем снизил прогноз — ожидается рост поставок на 50%, что соответствует 750 тыс. машин.
В апреле общие поставки автомобилей Tesla превысили отметку в полтора миллиона штук. Учитывая, что рубеж в миллион отгруженный автомобилей Tesla взяла в марте 2020 года, можно не сомневаться, что до конца этого года буде отгружен двухмиллионный автомобиль Tesla.
Ранее он осторожно предположил, что к 2030 году Tesla выйдет на объем продаж в 20 млн машин, а инвестиционный банк Goldman Sachs в конце 2020-го спрогнозировал выход Tesla на объем продаж в 20 млн автомобилей к 2040 году.
Остается вспомнить, что в этом месяце должно начаться серийное производство электрического тягача Tesla Semi, призванного совершить революцию в мире грузовых перевозок. Также в ближайшее время ожидается презентация обновленного Tesla Cybertruck, на который уже собрано более миллиона предзаказов.
Полный финансовый отчет, как обычно, будет опубликован только в конце месяца. Но Tesla стабильно остается прибыльной с третьего квартала 2019 года, а 2020-й стал первым прибыльным годом в истории знаменитого производителя электрокаров. Иными словами, отчет должен порадовать инвесторов.