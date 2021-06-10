Tesla повысила цену на Model S Plaid перед самым началом поставок — она стала дороже на 10 тысяч долларов

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За день до начала фактических поставок новых Tesla Model S американский автопроизводитель скорректировал цены — флагманский седан подорожал на целых 10 тысяч долларов. Теперь его цена на американском рынке (больше нигде он пока не продается) — от 129 990 долларов (без каких-либо скидок).

Примечательно, что базовая Model S Plaid подорожала спустя несколько дней после того, как глава Tesla Илон Маск объявил об отказе от дальнобойной Model S Plaid+ с запасом хода 840 км, которая до этого подорожала на те же 10 тысяч долларов.

Одновременно Tesla повысила стоимость младшего кроссовера Model Y Long Range. Правда, не на 10 тысяч долларов, а всего на 500 долларов. С начала года Tesla каждые несколько недель стабильно добавляет по 500 долларов к цене различных вариантов Model Y и Model 3.

Ранее глава Tesla Илон Маск объяснил рост цен на младшие автомобили компании на протяжении последних нескольких месяцев глобальной нехваткой чипов. Еще раньше Financial Times писало, что в качестве возможного варианта для выхода из затруднительного положения Tesla рассматривает покупку завода по выпуску чипов.

Сегодня в 19:00 по тихоокеанскому времени (у нас в это время будет 5:00 утра 11 июня) Tesla проведет специальное мероприятие, посвященное старту продаж Model S Plaid. Оно будет транслироваться в прямом эфире на YouTube-канале компании.