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Tesla повысила цену на Model S Plaid перед самым началом поставок — она стала дороже на 10 тысяч долларов

Tesla повысила цену на Model S Plaid перед самым началом поставок — она стала дороже на 10 тысяч долларов

Tesla повысила цену на Model S Plaid перед самым началом поставок — она стала дороже на 10 тысяч долларов


За день до начала фактических поставок новых Tesla Model S американский автопроизводитель скорректировал цены — флагманский седан подорожал на целых 10 тысяч долларов. Теперь его цена на американском рынке (больше нигде он пока не продается) — от 129 990 долларов (без каких-либо скидок).

Tesla повысила цену на Model S Plaid перед самым началом поставок — она стала дороже на 10 тысяч долларовПримечательно, что базовая Model S Plaid подорожала спустя несколько дней после того, как глава Tesla Илон Маск объявил об отказе от дальнобойной Model S Plaid+ с запасом хода 840 км, которая до этого подорожала на те же 10 тысяч долларов.

Одновременно Tesla повысила стоимость младшего кроссовера Model Y Long Range. Правда, не на 10 тысяч долларов, а всего на 500 долларов. С начала года Tesla каждые несколько недель стабильно добавляет по 500 долларов к цене различных вариантов Model Y и Model 3.

Tesla повысила цену на Model S Plaid перед самым началом поставок — она стала дороже на 10 тысяч долларов

Ранее глава Tesla Илон Маск объяснил рост цен на младшие автомобили компании на протяжении последних нескольких месяцев глобальной нехваткой чипов. Еще раньше Financial Times писало, что в качестве возможного варианта для выхода из затруднительного положения Tesla рассматривает покупку завода по выпуску чипов.

Илон Маск объяснил, почему автомобили Tesla дорожают — из-за «ценового давления в цепочке поставок» (в особенности полупроводников)

Financial Times: Tesla рассматривает возможность покупки завода по выпуску чипов на фоне их глобального дефицита

Сегодня в 19:00 по тихоокеанскому времени (у нас в это время будет 5:00 утра 11 июня) Tesla проведет специальное мероприятие, посвященное старту продаж Model S Plaid. Оно будет транслироваться в прямом эфире на YouTube-канале компании.

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