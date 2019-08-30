Tesla с опережением графика запустила собственную программу автострахования, в тот же день она «сломалась»





Последние несколько лет время от времени в сети появлялись разного рода сообщения, что известный производитель электромобилей Tesla вынашивала идею запуска собственной программы автострахования. В апреле Илон Маск анонсировал запуск программы страхования с гибкими тарифами на 20%, а то и на 30% ниже средних по рынку благодаря стандартному пакету функций безопасности и системе Autopilot. Первоначально запуск сервиса планировался на 2020 год, но 28 августа примерно в 15:00 по калифорнийскому времени на официальном сайте Tesla неожиданно появился соответствующий раздел, посвященной новой услуге страхования.

Для начала оговорим, что Калифорния стала первым и единственным штатом доступности услуги, хотя Tesla обещает впоследствии распространить ее на остальные штаты США. И Tesla обещала клиентам возможность покупать страховой полис «всего за одну минуту». Но не успел сервис заработать, как с ним сразу же начались проблемы.

В 18:49 вечера по EST (у нас уже было 01:49 29 августа) Tesla написала в твиттере, что «вносит некоторые обновления, касающиеся Tesla Insurance», и что услуга «скоро вернется в онлайн». Спустя 17 минут компания опубликовала еще одно сообщение, что происходит «обновление алгоритма». Это же сообщение высвечивалось по ссылке, которая первоначально вела на мини-сайт Tesla Insurance.

И сабреддит Tesla, и форумы владельцев автомобилей Tesla изобилуют сообщениями от людей, которые утверждают, что страховые взносы оказались выше, чем было обещано (на 20-30% ниже, чем у обычных страховых компаний). Справедливости ради, большинство этих недовольных владельцев не предоставили доказательств завышенных ставок, на которые они жаловались.

В комментарии The Verge представитель Tesla сообщил, что эти два события (сбой и жалобы на завышенные ставки) действительно связаны между собой. Компания заявила, что обнаружила «ошибки», которые влияли на расчет ставок для некоторых клиентов, но больше никаких подробностей не предоставила.

Ранее Маск рассказывал, что условия будут подбираться для каждого индивидуально на основании собранной информации. Дисциплинированные и осторожные водители будут платить за страховку минимум, а «лихачам» придется либо раскошелиться за высокий риск, либо начать водить острожнее.

29 августа в 20:00 по EST (у нас была глубокая ночь 30 августа) услуга Tesla Insurance снова заработала в нормальном режиме и пока никаких новых жалоб не поступало. Да, Tesla Insurance — это совершенно новый продукт, компания Илона Маска все-таки выходит на новый рынок, а запуск новых продуктов чаще всего не проходит гладко, особенно если запуск этот ускоренный. Напомним, по итогам второго квартала Tesla, несмотря на рекордные поставки автомобилей, не смогла вернуться к прибыли и сейчас делает все, чтобы сделать это в нынешнем квартале. Недавно компания также запустила в США доступный сервис аренды солнечных панелей с бесплатной установкой и платным демонтажем в стремлении улучшить результат энергетического направления, показавшего спад по итогам минувшего квартала.

Источник: The Verge (1 и 2)