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Tesla закрывает более дюжины офисов, занимающихся установкой солнечных панелей
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Tesla закрывает более дюжины офисов, занимающихся установкой солнечных панелей

Tesla закрывает более дюжины офисов, занимающихся установкой солнечных панелей

Последнее время у Tesla много проблем. Вот буквально на этой неделе произошел очередной инцидент – внутренний конфликт с одним из бывших сотрудников, которого обвиняют в воровстве и шпионаже. Компания Илона Маска сейчас принимает антикризисные меры, которые, как ожидается, должны помочь ей вернуться к прибыли уже в третьем квартале, и, похоже, недавнее сокращение десятой части сотрудников было только началом. Как сообщает Reuters, следующим пунктом в плане реструктуризации стоит энергетическое направление. Речь о подразделении SolarCity, занимающемся производством и установкой солнечных панелей.

Для начала напомним, что ранее независимая компания SolarCity вошла в структуру Tesla в конце 2016 года.

Теперь по сути. Реструктуризационный план предусматривает закрытие более дюжины подразделений, оказывающих услуги по установке солнечных панелей в девяти американских штатах, а также прекращение сотрудничества с торговой сетью Home Depot, которая, по словам сотрудников Tesla, приносила примерно 50% всей выручки. Отметим, что сотрудники этих офисов входят в число тех, кто подпадает под недавно анонсированное сокращение.

Во внутреннем письме, копия которого есть у источника, упоминается 14 офисов, которые будут закрыты. Но есть и другой документ со списком из 13 офисов. Сообщается, что под закрытие попадают офисы в Калифорнии, Мэриленде, Нью-Джерси, Техасе, Нью-Йорке, Нью-Хэмпшире, Коннектикуте, Аризоне и Делавэре. При этом у Tesla остается еще 60 офисов, предоставляющих услуги по установке солнечных панелей.

Источник: Reuters

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