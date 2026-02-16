tradfi
Tesla запускает умного ассистента Grok для авто в Европе

Вадим Карпусь

Tesla начала развертывание чат-бота xAI Grok в своих электромобилях в Европе. На первом этапе функция станет доступной в Великобритании, Ирландии, Германии, Швейцарии, Австрии, Италии, Франции, Португалии и Испании. Впоследствии список рынков расширят.


Grok позволяет водителям задавать вопросы на естественном языке с использованием актуальной информации в реальном времени и взаимодействовать с системой без помощи рук во время движения. По данным Tesla, Grok также может инициировать навигационные команды: искать пункты назначения, находить интересные места и корректировать маршрут без прикосновения к сенсорному дисплею.

Система поддерживает различные «личности» — от «Рассказчика» до «Неадекватного». Активировать Grok можно через App Launcher или нажав и удерживая кнопку микрофона на руле.

Сейчас Grok работает только на моделях Tesla Model S, Tesla Model 3, Tesla Model X, Tesla Model Y и Tesla Cybertruck, оснащенных информационно-развлекательной системой с процессором AMD. Автомобиль должен работать на программном обеспечении версии 2025.26 или более новой. Поддержка навигационных команд через Grok требует версии 2025.44.25 или более новой.


Для использования функции необходима подписка Premium Connectivity или стабильное соединение Wi-Fi. При этом Tesla уточняет, что Grok пока не заменяет стандартные голосовые команды для управления климатом или медиасистемой.

Компания заявляет, что xAI обрабатывает взаимодействия с Grok в безопасном режиме, и они не привязываются к конкретным водителям или автомобилям. Отдельный аккаунт или подписка Grok для активации пока не нужны.

XAI тихо запустила Grok 4.1: новая модель стала точнее и «эмоциональнее»

Bitget і BlockSec представляють стандарт безпеки UEX. Як він допоможе біржам справлятися з ризиками?
Потужність 19 000 Па і точне миття вздовж країв: як Dreame L40 Ultra AE прибирає у найскладніших місцях

