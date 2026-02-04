tradfi
Новости Авто 04.02.2026 comment views icon

Tesla выпустила "новую" Model Y AWD: дешевле Premium и с меньшим запасом хода

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Tesla випустила "нову" Model Y AWD: дешевша за Premium та з меншим запасом ходу

Tesla пытается бороться с падением продаж своих электромобилей и выводит на рынок «новые» модели. После выпуска Model Y 2026 с улучшением для многодетных семей на этот раз производитель предложил более дешевую полноприводную версию Model Y AWD с меньшим запасом хода.


Сейчас Tesla продает семь версий Model Y в мире, что может немного запутать. Новая Model Y AWD с меньшей автономностью выходит на рынок США. И в то же время компания фактически отказалась от термина Standard, который появился в прошлом году для упрощённых версий. Теперь базовые модели просто идут без пометки, а прежние «обычные» Model Y получил название Premium.

«Новая» Model Y AWD фактически получила второй электромотор от полноприводной версии, но осталась с той же батареей, что и у базовой модели RWD. Из-за этого электромобиль имеет наименьший запас хода среди всех Model Y в США и стал единственным автомобилем Tesla с показателем ниже 480 км. Компания продолжает предлагать одну и ту же модель в другой обертке, в то время как китайские конкуренты выпускают новые авто каждый год.

Цена Tesla Model Y AWD составляет $41990. За доплату всего $2000 по сравнению с RWD покупатель получает два мотора, полный привод и значительно лучшую динамику (разгон 0-96 км/ч за 4,6 секунды против 6,8 секунды у Model Y RWD), без перехода на более дорогие «премиальные» опции. При этом разница в цене между Premium AWD и новым AWD составляет $7000, что и делает появление этой версии логичным. Продажи стандартного RWD шли слабо, поэтому Tesla расширила базовую линейку.


Впрочем, покупателям придется смириться с отсутствием ряда опций: вентилируемых и электроприводных кожаных сидений, световой панели, панорамной стеклянной крыши, HEPA-фильтра, матричных LED-фар, акустического стекла и улучшенной аудиосистемы. Также доступно меньшее количество цветов кузова. При этом разница в запасе хода по сравнению с более дорогими версиями составляет всего около 48 км, что для многих может не стать критичным.

Итак, сейчас в США доступны пять комплектаций Model Y в ценовом диапазоне от $39990 до $57490. Немаленький выбор после отказа от дальнейшего выпуска Model S и Model X.

Цены и запас хода Model Y 2026 года в США:

  • Модель Y RWD — $39 990 (517 км)
  • Модель Y AWD — $41 990 (473 км)
  • Модель Y Premium RWD — $44 990 (575 км)
  • Модель Y Premium AWD — $48 990 (526 км)
  • Модель Y Performance — $57 490 (492 км)

Источник: electrek, notebookcheck

Популярные новости

arrow left
arrow right
Энергия на 400 км за 5 минут: BYD показала работу новой зарядной станции для авто
Суд установил, что Tesla обманывала насчет Autopilot, в то время, как компания убирает из Robotaxi "водителей безопасности"
Не просто мода: спутники подтвердили связь между "чистотой" воздуха и количеством электромобилей на дорогах
Мировой рекорд Xiaomi SU7 Max: 4264 км за 24 часа
Электромобили впервые обошли бензиновые авто по продажам в Европе
Китай запретил электромобили со скрытыми дверными ручками
Tesla патентует встроенную антенну Starlink в своих авто
Xiaomi готовит три новых электромобиля: от семейного гиганта до спортивного кроссовера
Продажи Tesla падают второй год подряд, BYD — мировой лидер рынка электромобилей
Китай впервые стал лидером мирового рынка авто и обогнал Японию
Сколько на самом деле Tesla Robotaxi — исследование выявило, что громкий запуск оказался "пшиком"
Tesla представила Model Y 2026 с улучшением для многодетных семей
Проспали лидера: китайская AGIBOT производит 39% человекоподобных роботов, Tesla отстает
Honda меняет логотип впервые за десятилетие: ставка на электромобили и гибриды
Электромобили теряют преимущество: их зарядка в Украине подорожала в два раза
Электромобильный бум в Украине закончился? Статистика января показывает падение до 10%
Tesla вводит абонплату за функции, которые раньше были бесплатными
Вышел Volvo EX60: электрокроссовер с запасом хода до 810 км и 10-летней гарантией на батарею
Tesla прекращает производство Model S и X, чтобы создавать роботов: прибыль компании упала на 46% в 2025 году
Взломал Apple и правительство США: видео тюремной камеры одного из самых известных хакеров
Подписка на "автопилот": Tesla прекращает одноразовую продажу FSD, с февраля — только $99/месяц
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить