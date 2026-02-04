Tesla выпустила "новую" Model Y AWD: дешевле Premium и с меньшим запасом хода

Tesla пытается бороться с падением продаж своих электромобилей и выводит на рынок «новые» модели. После выпуска Model Y 2026 с улучшением для многодетных семей на этот раз производитель предложил более дешевую полноприводную версию Model Y AWD с меньшим запасом хода.





Сейчас Tesla продает семь версий Model Y в мире, что может немного запутать. Новая Model Y AWD с меньшей автономностью выходит на рынок США. И в то же время компания фактически отказалась от термина Standard, который появился в прошлом году для упрощённых версий. Теперь базовые модели просто идут без пометки, а прежние «обычные» Model Y получил название Premium.

«Новая» Model Y AWD фактически получила второй электромотор от полноприводной версии, но осталась с той же батареей, что и у базовой модели RWD. Из-за этого электромобиль имеет наименьший запас хода среди всех Model Y в США и стал единственным автомобилем Tesla с показателем ниже 480 км. Компания продолжает предлагать одну и ту же модель в другой обертке, в то время как китайские конкуренты выпускают новые авто каждый год.

Цена Tesla Model Y AWD составляет $41990. За доплату всего $2000 по сравнению с RWD покупатель получает два мотора, полный привод и значительно лучшую динамику (разгон 0-96 км/ч за 4,6 секунды против 6,8 секунды у Model Y RWD), без перехода на более дорогие «премиальные» опции. При этом разница в цене между Premium AWD и новым AWD составляет $7000, что и делает появление этой версии логичным. Продажи стандартного RWD шли слабо, поэтому Tesla расширила базовую линейку.





Впрочем, покупателям придется смириться с отсутствием ряда опций: вентилируемых и электроприводных кожаных сидений, световой панели, панорамной стеклянной крыши, HEPA-фильтра, матричных LED-фар, акустического стекла и улучшенной аудиосистемы. Также доступно меньшее количество цветов кузова. При этом разница в запасе хода по сравнению с более дорогими версиями составляет всего около 48 км, что для многих может не стать критичным.

Итак, сейчас в США доступны пять комплектаций Model Y в ценовом диапазоне от $39990 до $57490. Немаленький выбор после отказа от дальнейшего выпуска Model S и Model X.

Цены и запас хода Model Y 2026 года в США:

Модель Y RWD — $39 990 (517 км)

Модель Y AWD — $41 990 (473 км)

Модель Y Premium RWD — $44 990 (575 км)

Модель Y Premium AWD — $48 990 (526 км)

Модель Y Performance — $57 490 (492 км)

Источник: electrek, notebookcheck