Tether побила рекорды по объему USDT, общей прибыли и запасам золота

В 2025 году Tether заработала более $10 млрд чистой прибыли. За год компания добавила в обращение более $50 млрд новых USDT, что стало вторым по величине годовым выпуском в ее истории. Общий объем USDT в обращении достиг рекордных $186 млрд.





Эти USDT компания обеспечивает активами на $193 млрд, включая $122 млрд в государственных облигациях США. Tether подчеркивает, что избыточные резервы составляют $6,3 млрд, а компания активно управляет своими средствами через U.S. Treasuries, цифровые активы и собственные инвестиционные структуры. Для сравнения: в 2024 году прибыль компании превышала $13 млрд.

«USDT доказывает, что цифровые доллары могут обеспечивать доверие, прозрачность и полезность в глобальном масштабе», — заявили в компании.

В начале 2026 года стало известно, что Tether накопил более 140 тонн золота на сумму около $24 млрд, став крупнейшим известным частным владельцем физического золота вне государств и банков. По объему резервов компания уже превышает официальные запасы Австралии и Саудовской Аравии. Золото покупается со скоростью около 1-2 тонн в неделю, а общий объем металла включает резервы для токена XAUT. CEO компании Паоло Ардоино описывает стратегию компании как «квазицентробанковскую».

«Tether планирует инвестировать прибыль в золото и конкурировать с банками на рынке металла. Мы скоро станем, по сути, одним из крупнейших «золотых центральных банков» мира», —.отмечает он.

Под руководством Ардоино Tether также инвестирует в майнинг биткоина, peer-to-peer мессенджеры и децентрализованный ИИ. В рамках развития американского рынка Tether представила стейблкоин USA₮, который выпускается через Anchorage Digital Bank и соответствует требованиям GENIUS Act. Кастодианом резервов и первичным дилером является Cantor Fitzgerald, а активы обеспечены наличными и облигациями Казначейства США. USA₮ создан для институциональных пользователей и регулируемых платформ и будет доступен на Bybit, Crypto.com, Kraken, OKX и Moonpay.





«USA₮ предлагает учреждениям дополнительную возможность: токен, обеспеченный долларом и созданный в Америке. USDT уже более десяти лет доказывает, что цифровые доллары могут обеспечивать доверие, прозрачность и полезность в глобальном масштабе. USAT расширяет эту миссию, предлагая регулируемый на федеральном уровне продукт для американского рынка», — заявил Ардоино.

Таким образом, 2025-2026 годы стали для Tether годом рекордов: компания достигла исторической прибыли, увеличила объем USDT, создала крупнейший в мире частный резерв золота и запустила новый федерально-регулируемый стейблкоин для США.

