tradfi
Новости Крипто 04.02.2026 comment views icon

Tether побила рекорды по объему USDT, общей прибыли и запасам золота

author avatar

Шадрин Андрей

Автор новостей

Tether побила рекорди по обсягу USDT, загальному прибутку та запасам золота

В 2025 году Tether заработала более $10 млрд чистой прибыли. За год компания добавила в обращение более $50 млрд новых USDT, что стало вторым по величине годовым выпуском в ее истории. Общий объем USDT в обращении достиг рекордных $186 млрд.


Эти USDT компания обеспечивает активами на $193 млрд, включая $122 млрд в государственных облигациях США. Tether подчеркивает, что избыточные резервы составляют $6,3 млрд, а компания активно управляет своими средствами через U.S. Treasuries, цифровые активы и собственные инвестиционные структуры. Для сравнения: в 2024 году прибыль компании превышала $13 млрд.

«USDT доказывает, что цифровые доллары могут обеспечивать доверие, прозрачность и полезность в глобальном масштабе», — заявили в компании.

В начале 2026 года стало известно, что Tether накопил более 140 тонн золота на сумму около $24 млрд, став крупнейшим известным частным владельцем физического золота вне государств и банков. По объему резервов компания уже превышает официальные запасы Австралии и Саудовской Аравии. Золото покупается со скоростью около 1-2 тонн в неделю, а общий объем металла включает резервы для токена XAUT. CEO компании Паоло Ардоино описывает стратегию компании как «квазицентробанковскую».

«Tether планирует инвестировать прибыль в золото и конкурировать с банками на рынке металла. Мы скоро станем, по сути, одним из крупнейших «золотых центральных банков» мира», —.отмечает он.

Под руководством Ардоино Tether также инвестирует в майнинг биткоина, peer-to-peer мессенджеры и децентрализованный ИИ. В рамках развития американского рынка Tether представила стейблкоин USA₮, который выпускается через Anchorage Digital Bank и соответствует требованиям GENIUS Act. Кастодианом резервов и первичным дилером является Cantor Fitzgerald, а активы обеспечены наличными и облигациями Казначейства США. USA₮ создан для институциональных пользователей и регулируемых платформ и будет доступен на Bybit, Crypto.com, Kraken, OKX и Moonpay.


«USA₮ предлагает учреждениям дополнительную возможность: токен, обеспеченный долларом и созданный в Америке. USDT уже более десяти лет доказывает, что цифровые доллары могут обеспечивать доверие, прозрачность и полезность в глобальном масштабе. USAT расширяет эту миссию, предлагая регулируемый на федеральном уровне продукт для американского рынка», — заявил Ардоино.

Таким образом, 2025-2026 годы стали для Tether годом рекордов: компания достигла исторической прибыли, увеличила объем USDT, создала крупнейший в мире частный резерв золота и запустила новый федерально-регулируемый стейблкоин для США.

Источник: The Block

Популярные новости

arrow left
arrow right
Бывший мэр Нью-Йорка запустил токен, который сразу обвалился на 90%, а инвесторы потеряли более $3,4 млн
В продаже появилось кольцо Moodring, которое транслирует движения криптовалютных рынков на палец
Биткоин упал ниже $76 000: за сутки ликвидировано позиций на $2,6 млрд, рынки прогнозов говорят о цене в $59 000
За 2025 год семья Трампов заработала на криптовалютах почти $1,5 млрд
Джеффри Эпштейн был знаком с Сатоши Накамото, но не советовал инвестировать в биткоин и осуждал "пампы" криптотокенов
Trust Wallet запустил в кошельке платежи Apple Pay, Google Pay и рынок прогнозов Predictions
Абсолютный рекорд: в 2025 году хакеры украли $3,4 млрд в криптовалютах, из них северокорейские — более $2 млрд.
В сеть слили данные более 149 млн логинов, из них 420 тыс. — аккаунты Binance
Металлическое ралли продолжается: серебро обогнало биткоин, а золото — эфириум
Аналитики a16z поделились 17 главными крипто-идеями 2026 года
Netflix анонсировал фильм о потерянном пароле к криптовалютному кошельку с $35 млн на основе реальной истории
В 2025 году биткоин был менее волатильным, чем активы NVIDIA: прогнозисты говорят о $3 млн за BTC через 10 лет и желают удачи
У профессионального инвестора, который помогал пострадавшим от криптомошенников, украли более 100 000 юаней в криптовалюте на фишинговом сайте
Заплатил за товар стоимостью почти 100 тыс. грн недействительными криптотокенами: полицейские разоблачили мошенничество жителя Одессы
Дорогу молодым: криптовалютная биржа Binance запускает платформу Junior для детей 6-17 лет
В США выпустили бойлер, который майнит биткоин: цена - $2 000
По итогам года Grok 4.20 стал самым успешным ИИ-трейдером
Messari озвучила крипто-тезисы на 2026 год: главными для криптовалют станут доверие и понятность
На фоне беспорядков и инфляции в Иране резко возросло использование биткоина
Украина заняла первое место в мире по использованию стейблкоинов относительно ВВП
22-летний американец признал вину в отмывании для синдиката $263 млн в криптовалюте
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить