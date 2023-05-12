The Witcher 3 Next-Gen Update 4.03: визуальные улучшения, исправление ошибок, изменения механик и поддерка Intel XeSS

CD Projekt RED выпустила очередное обновление для The Witcher 3 Next-Gen, в котором улучшена производительность трассировки лучей, добавлена ​​поддержка Intel XeSS и исправлены некоторые проблемы.

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В обновлении The Witcher 3 Next-Gen 4.03 представлены общие улучшения производительности глобального освещения и отражений в режиме RTX, исправлен ряд проблем с тенями и трассировкой. Устранены сбои при работе с DirectX 11 на некоторых видеокартах AMD, проблемы с освещением и Screen Space Reflection. В игру добавлена поддержка Intel XeSS. Также внесено множество визуальных, квестовых и игровых исправлений на всех платформах.

Полный список изменений:

ПК

Исправлена ​​ошибка, из-за которой тени растительности с трассировкой лучей «вспыхивали» в зависимости от близости и угла зрения Геральта.

Исправлена ​​проблема, из-за которой многократное отключение и включение отражений и теней с трассировкой лучей могло привести к появлению черных теней на краях объектов.

Устранена проблема, из-за которой версия игры DirectX 11 могла аварийно завершать работу при запуске или после загрузки сохранения на некоторых видеокартах AMD.

Добавлена ​​поддержка Intel Xe Super Sampling, технологии масштабирования, которая использует машинное обучение для повышения производительности и качества изображения.

Исправлены некоторые проблемы с освещением в Screen Space Reflections, когда глобальное освещение с трассировкой лучей отключено.

Улучшения производительности для глобального освещения с трассировкой лучей и отражений с трассировкой лучей.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой на экране могли появляться фиолетовые брызги при езде на Плотве по лужам.

Консоли

Всплывающее окно Cross Progression теперь будет правильно отображать учетную запись, в которую выполнен вход.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой на экране инвентаря Геральта появлялись темные полосы или тени, когда на PlayStation 5 был включен режим производительности.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой игра могла ненадолго зависать при автосохранении на консолях следующего поколения.

Устранена проблема падения производительности на консолях актуального поколения при использовании ведьмачьего чутья в Боклере и Новиграде.

Визуальные изменения для ПК и новейших консолей

Исправлена ​​ошибка, из-за которой при определенных погодных условиях при включенной трассировке лучей на земле и стенах могла появляться сетка световых пятен.

Паутина больше не меняет цвет при перемещении камеры с включенной трассировкой лучей.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой некоторые текстуры персонажей во время катсцен отображались не полностью.

«Сквозь время и пространство» — исправлена ​​ошибка, из-за которой туман в Отравленной долине был розовым, а не белым.

Добавлен мод Next Gen Script Fixes от Sergeanur

Квесты и геймплей

«В тени Вечного огня» — фоновая музыка квеста больше не будет воспроизводиться после его завершения. Игрокам, которые уже сталкивались с этой проблемой, может потребоваться снова войти в канализацию Новиграда или Оксенфурта, чтобы решить ее.

Добавлена ​​возможность автоматического применения масел в бою.

Геральт теперь не может есть или пить под водой ничего, кроме зелий и отваров.

CDPR не рассказала о множестве более мелких изменений в патче.

Источник: The Witcher