The Witcher 4 на Unreal Engine 5 — фанатское концепт-видео демонстрирует впечатляющую лицевую анимацию персонажей

Следующая игра серии The Witcher будет работать на движке Unreal Engine 5 – поклонники франшизы ожидают, что ее графика будет выглядеть потрясающе. Новое видео, созданное CG Adventures, показывает возможный внешний вид Геральта из Ривии, Йеннифэр из Венгерберга и других персонажей. Для снятия лицевой анимации создатель видео использовал инструмент MetaHuman из Unreal Engine 5.

Автору пришлось иметь дело с ограниченными вариантами прически, бровей и цвета глаз, поэтому некоторые персонажи выглядят немного странно (особенно Геральт), но выражения и пластика лиц весьма впечатляют.

Компания CD Projekt RED перешла на UE5 в поисках стабильности, богатого инструментария разработки и графического совершенства. В играх с открытым миром можно двигаться в любом направлении, проходить контент в любом порядке. Для создания адекватного пользовательского опыта нужна действительно стабильная среда, в которую можно вносить изменения не беспокоясь о том, что игра от этого сломается в тысяче других мест.

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На текущей стадии разработки нового «Ведьмака» не известны ни время выхода, ни список поддерживаемых платформ. У поклонников серии есть время помечтать, воплощая свои мысли с помощью современных графических инструментов.

Источник: wccftech