Некстген-версия The Witcher 3: Wild Hunt выйдет в четвертом квартале 2022 года

Невероятно, но игре «Ведьмак 3: Дикая Охота» / The Witcher 3: Wild Hunt сегодня стукнуло 7 лет! Поэтому в честь такого знаменательного события CD Projekt поделилась приятной новостью.

В апреле сообщалось о переносе выхода улучшенной версии игры для ПК и консолей на неопределенный срок по причине разрыва отношений с российским подразделением Saber Interactive.

Наконец-то стала известна дата релиза некстген-версии The Witcher 3: Wild Hunt. Она выйдет в четвертом квартале 2022 года

Let’s make this 7th anniversary even better, shall we?

We’re delighted to share that the Next Gen version of The Witcher 3: Wild Hunt is planned to release in Q4 2022.

See you on the Path, witchers! pic.twitter.com/2wQbxMP4zh

— The Witcher (@witchergame) May 19, 2022