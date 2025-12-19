Новости IT-бизнес 19.12.2025 comment views icon

TikTok остается в США: ByteDance отдает 80% совместного предприятия внешним инвесторам

Вадим Карпусь

Китайская компания ByteDance, владелец TikTok, подписала обязательные к исполнению соглашения о создании совместного предприятия, которое передаст контроль над операциями американской версии TikTok инвесторам из США и других стран. Это ключевой шаг к избежанию полного запрета сервиса в США и завершению многолетней правовой неопределенности.

Соглашение стало важной вехой для платформы коротких видео, которой регулярно пользуются более 170 млн американцев. Противостояние вокруг TikTok продолжается с августа 2020 года, когда тогдашний президент Дональд Трамп впервые попытался запретить приложение из-за опасений относительно национальной безопасности США.

Условия соглашения соответствуют параметрам, озвученным еще в сентябре. Тогда Трамп отложил до 20 января применение закона, который предусматривает запрет TikTok в случае, если китайские владельцы не продадут американский бизнес. Он также заявил, что сделка соответствует требованиям закона 2024 года по отчуждению активов.

Новая американская компания, по словам вице-президента Джей Ди Вэнса, оценивается примерно в $14 млрд, что ниже предыдущих оценок аналитиков. Окончательную стоимость стороны публично не раскрыли.

Согласно договоренностям, американские и международные инвесторы (среди них Oracle, инвестфонд Silver Lake и MGX из Абу-Даби) получат 80,1% в TikTok USDS Joint Venture LLC. ByteDance сохранит 19,9%.

В Белом доме заявили, что именно новое совместное предприятие будет руководить американской версии TikTok. В то же время остаются вопросы относительно роли ByteDance и характера деловых связей между компаниями.

Генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу сообщил сотрудникам, что совместное предприятие «будет работать как независимая структура с полномочиями в сфере защиты данных пользователей в США, безопасности алгоритмов, модерации контента и контроля программного обеспечения». В то же время американские подразделения глобального TikTok отдельно будут управлять совместимостью продуктов и коммерческими направлениями, включая электронную коммерцию, рекламу и маркетинг.

Бывший представитель Совета нацбезопасности США Раш Доши отметил, что до сих пор непонятно, передали ли алгоритм TikTok, или только лицензировали его, или же он и в дальнейшем контролируется Пекином, а Oracle выполняет лишь функцию надзора.

Китайские медиа ранее сообщали, что ByteDance сохранит значительную операционную роль. Один из финансовых журналов Китая писал, что компания планирует создать отдельную структуру TikTok в США, которая будет получать часть доходов от нового совместного предприятия.

Закрытие сделки запланировано на 22 января. ByteDance получит право назначить одного из семи членов совета директоров новой компании, тогда как большинство мест будут занимать американцы.

Oracle будет выполнять роль «надежного партнера по безопасности» и отвечать за аудит и соблюдение требований, в частности за хранение чувствительных данных пользователей США в защищенной облачной инфраструктуре Oracle на территории страны.

В то же время соглашение вызвало политические споры. Сенатор Элизабет Уоррен заявила, что вокруг договоренностей остается слишком много открытых вопросов, и призвала к большей прозрачности.

Источник: reuters

