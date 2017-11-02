«Тьма сгущается»: Вышел новый трейлер восьмого эпизода «Звездных войн»

До премьеры «Звёздные Войны: Последние Джедаи» / Star Wars: The Last Jedi остается чуть больше месяца – картина выйдет в прокат с 15 декабря 2017 года. В рамках вчерашнего седьмого матча финала мировой серии MLB (Главной лиги бейсбола) Disney и Lucasfilm показали очередной тизер-трейлер восьмого эпизода «Звездных войн».

В коротком ролике продолжительностью менее минуты говорится, что тьма сгущается, но свет готов встретить ее. И все это на фоне того, как Люк Скайуокер в исполнении Марка Хэммила поднимается на борт космического корабля «Тысячелетний сокол», принадлежащего погибшему другу Хану Соло, а новая героиня Рей, которую играет Дэйзи Ридли, активирует световой меч, а затем наносит удар по воображаемому врагу. Также там можно увидеть несколько кадров из старых трейлеров, в частности, некий космический бой с участием истребителей TIE Fighter и «Сокола».

Сюжетно второй эпизод третьей по счету трилогии будет прямым продолжением седьмой части «Звездные войны: Пробуждение Cилы» / Star Wars: The Force Awakens. Он покажет встречу новой героини Рей с Люком Скайуокером, который и должен научить ее джедайскому мастерству, а также борьбу повстанцев со зловещим Первым Орденом.

Сценаристом и режиссером картины выступил Райан Джонсон, наиболее известный по режиссуре сериала «Во все тяжкие» / Breaking Bad, а также сыгравший эпизодическую роль имперского техника в ответвлении «Изгой-один. Звёздные войны: Истории».