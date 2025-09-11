banner
Никаких 150%: чип Apple A19 Pro лишь на 17% быстрее предшественника и отстает от будущих конкурентов

Вадим Карпусь

Вскоре после презентации смартфонов iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и iPhone Air в сети уже появились результаты первых тестов в Geekbench, которые показывают возможности новых чипов Apple A19 и A19 Pro. Это позволяет сравнить производительность новинок с предыдущим поколением iPhone 16.

iPhone 17 (модель iPhone 18,3) получил процессор Apple A19. В Geekbench он набрал 3608 баллов в одноядерном режиме тестирования и 8810 баллов в многоядерном. По сравнению с A18 в iPhone 16, это прирост на 10% в одноядерной и 11% в многоядерной производительности. Смартфон оснащен 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5x. В графическом тесте Metal iPhone 17 получил 37014 баллов, что на 33% больше iPhone 16. Во время презентации iPhone 17 Apple заявляет о приросте производительности GPU на 20% по сравнению с чипом A18, который использовался в прошлогоднем iPhone 16.

iPhone Air (модель 18,4) использует специальную версию чипа A19 Pro с шестью ядрами CPU и пятью ядрами GPU (на одно меньше, чем в полной версии A19 Pro). Смартфон показал 3674 балла в одноядерном тесте и 8824 в многоядерном. В Air установлено 12 ГБ LPDDR5x RAM. В тесте Metal он получил 37743 балла, что немного лучше обычного iPhone 17.

iPhone 17 Pro (модель 18,1) набрал 3523 балла в одноядерном тесте и 9028 в многоядерном. Он также оснащен 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5x. В графическом тесте Metal смартфон показал 44342 балла — на 17% больше, чем у iPhone Air, благодаря дополнительному графическому ядру. По сравнению с iPhone 16 Pro, это прирост на 32%.

iPhone 17 Pro Max (модель 18,2) показал 3781 балл в одноядерном режиме и 9679 в многоядерном. В Metal результат составил 45657 баллов, что почти на 40% больше результата iPhone 16 Pro Max. Apple заявляла, что процессор A19 Pro на 150% быстрее предшественников, правда сравнивала с более старыми процессорами.

Apple сделала акцент на существенном росте графической производительности, что особенно важно для игр, работы с 3D и нейросетевым рендерингом. Прирост в CPU менее ощутимый, но стабильный.

Источник: gsmarena

Отправить