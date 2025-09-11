banner
Apple iPhone Air и AirPods Pro 3: аудиосюрпризы, о которых стоит знать

Андрій Русанов

Редактор новостей

Apple iPhone Air та AirPods Pro 3: аудіосюрпризи, про які варто знати

Тонкий iPhone Air и новые наушники AirPods Pro 3 имеют некоторые характеристики, которые не слишком афиширует маркетинг. В некоторых случаях они могут повлиять на выбор.

iPhone Air

Сверхтонкий iPhone Air получил значительные изменения во внутреннем расположении компонентов, чтобы «втиснуться» в свой корпус. «Мозг» телефона размещен в верхней части возле камеры, и это довольно заметно снаружи. Одним из основных компромиссов, на который пошел производитель, стал лишь один динамик (не волнуйтесь, у базового iPhone 17 и iPhone 17 Pro их два).

Компания предлагает стереодинамики со времен iPhone 7. Толщина iPhone Air составляет 5,6 мм, что делает его одним из самых тонких смартфонов и привлекательным для некоторых пользователей. Единственный динамик не станет для большинства решающим фактором при покупке, но для тех, кто слушает музыку, смотрит фильмы или играет без наушников — не лучший вариант. Да и в 2025 году это несколько несолидная комплектация для телефона за $999.

AirPods Pro 3

Новые наушники Apple, вероятно, не потеряли качество звучания, но о некоторых нюансах лучше узнать перед приобретением AirPods Pro 3 имеют существенные преимущества: вдвое лучшее шумоподавление (ANC), встроенный монитор сердечного ритма и режим живого перевода.

Также Apple обещает до 8 часов непрерывного воспроизведения аудио, по сравнению с 6 часами в AirPods Pro 2. Однако общее время прослушивания (наушники + кейс) у новой модели составляет лишь 24 часа — на 6 меньше, чем 30 часов у предыдущей. Ответ возможен только один — аккумулятор кейса стал меньше. При этом разница составляет 8 часов, а не 6: надо учесть +2 часа самих наушников.

Вес наушников Pro 3 составляет 5,55 г, а вместе с кейсом — 43,99 г. Для сравнения, Pro 2 весят 5,3 г, а с кейсом — 50,8 г. Это означает, что новый кейс заметно легче, скорее всего, из-за емкости аккумулятора.

Apple iPhone Air та AirPods Pro 3: аудіосюрпризи, про які варто знат

Встроенный датчик сердечного ритма тоже влияет на автономность. AirPods Pro 3 могут работать до 6,5 часов на одном заряде с определением ритма во время тренировок с включенным режимом прозрачности. Apple не указывает время без режима тренировки и с режимом прозрачности, но наушники могут работать до 10 часов с функцией слухового аппарата и включенным режимом прозрачности.

Итак, стоит взвесить, насколько нужны новые функции AirPods Pro 3 и не перевешивает ли их в использовании фактически большая полная автономность предшественников. «Вишенка на торте»: Pro 3 поставляются без зарядного кабеля.

Источники: Wccftech, GSMArena, MacRumors

