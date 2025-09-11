Новости Устройства 11.09.2025 comment views icon

"iPhone за $2000 — это нормально": Apple преодолела важную "психологическую" отметку с выпуском Pro Max на 2 ТБ

На этой неделе Apple презентовала линейку iPhone 17 вместе с самой дорогой версией Pro Max на 2 ТБ, открыв «эру iPhone за $2000». По мнению Марка Гурмана из Bloomberg, компания преодолела важную психологическую отметку и начала приучать клиентов, что такие цены для ее смартфонов — это нормально.

Когда Apple выпустила iPhone X в 2017 году, она представила нечто большее, чем технологию распознавания лиц или элегантный экран от края до края — это была новая категория, смартфон за $1000. С тех пор прошло 8 лет, а стоимость, учитывая большой промежуток времени, существенно не изменилась: iPhone 17 Pro сейчас стоит $1099, а базовая версия стартует с $799. Разница с 2017 годом составляет всего $100, хотя в про-версии Apple «смягчила» удар, добавив 256 ГБ встроенной памяти. В то же время, накануне презентации некоторые аналитики прогнозировали более существенный рост, ссылаясь на предстоящие пошлины Трампа на китайский импорт.

В целом ценовой скачок можно считать взвешенным для всех версий, кроме iPhone 17 Pro Max на 2 ТБ. Цена в $2000 выглядит как шок, хотя Apple, очевидно, не устанавливала бы ее, если бы не знала, что значительная часть ее клиентской базы готова предоставить такие средства. К тому же компания понемногу готовит нас к первому складному iPhone.

«Траектория понятна», — пишет Гурман. «Первый складной iPhone от Apple должен появиться в следующем году, а его функции будут конкурировать с функциями Samsung и Google. Сейчас эти модели продаются по цене от $1799 до $2419 в зависимости от конфигурации».

Учитывая, что Air с одним экраном стоит $999 и будет иметь много общих компонентов с будущим складным iPhone, новая модель, вероятно, будет как минимум вдвое дороже — прежде чем обновления памяти, чехлы и аксессуары подтолкнут цену вверх. Вместе с тем гендиректор Тим Кук считает, что клиенты Apple вполне готовы «открыть кошельки».

«Люди готовы приложить немало усилий, чтобы получить лучшее, что они могут себе позволить в этой категории», — говорил Кук во время отчета о прибыли за 2023 год.

Кук добавил, что iPhone стал «неотъемлемой» частью жизни людей и теперь это не просто смартфон, а устройство, которое осуществляет платежи, управляет домашней техникой и помогает следить за здоровьем.

Заглядывая вперед, где нас ждет юбилейный «iPhone 20» — можно предположить запуск новой «категории цены», поскольку нам обещают такие же радикальные изменения, которые в свое время принес iPhone X.

Продажи Apple iPhone 17 в Украине стартуют 26 сентября, цены вырастут на 10%

