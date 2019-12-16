Вышел новый трейлер фильма-сиквела Top Gun: Maverick / «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом в главной роли

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Следующим летом нестареющий Том Круз вновь вернется к одной из ролей, которые сделали из него голливудскую звезду. Речь идет о сиквеле фильма Top Gun / «Лучший стрелок» (1986) под названием Top Gun: Maverick / «Топ Ган: Мэверик», в котором актер вновь сыграет пилота палубного истребителя F-14 ВМС США.

Картина является прямым продолжением первого фильма, при этом постаревший лейтенант Пит «Мэверик» Митчелл уже не боевой пилот, а инструктор школы асов Top Gun. На обучении он сталкивается с сыном своего лучшего друга Ника «Гуся» Брэдшоу (его играет Майлз Теллер), который тоже мечтает о карьере военного летчика.





В ленте нашлось место еще одному яркому персонажу из первой части — летчику Тому «Айсмэну» Казански в исполнении Вэла Килмера. Также там снимутся Дженнифер Коннели, Джон Хэмм, Эд Харрис, Глен Пауэлл, Льюис Пуллман и другие. Фильм снимали на действующих авианосцах ВМС США, включая USS Abraham Lincoln и USS Theodore Roosevelt, при этом Том Круз рассказывал в интервью, что съемочная группа Paramount Pictures использовала максимум натурных съемок и минимум компьютерной графики.

Режиссером фильма выступил Джозеф Косински, который уже работал с Крузом во время съемок фильма «Обливион» (2013), а также снял неплохую драму «Дело храбрых» (2017).

Премьера картины Top Gun: Maverick / «Топ Ган: Мэверик» состоится 26 июня 2020 года.

Источник: Paramount Pictures