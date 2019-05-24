Трамп проговорился, что использует Huawei, чтобы заставить Китай пойти на уступки и завершить торговую войну на своих условиях





На прошлой неделе власти США запретили китайской корпорации Huawei, подозреваемой в шпионаже, покупать оборудование и технологии у американских компаний без специального разрешения. После этого от сотрудничества с Huawei отказались Google, Intel, Qualcomm, Broadcom и даже японско-британская компания ARM, а сегодня стало известно, что США подталкивают Южную Корею присоединиться к травле Huawei. Все эти последствия вполне закономерны, но вот к самому указу президента США Дональда Трампа изначально были вопросы.

Во-первых, США развернули целую кампанию противодействия Huawei, обвинив производителя в работе на правительство КНР и промышленном шпионаже, а также начали активно убеждать весь мир в том, что опасно использовать продукцию китайского гиганта, еще в прошлом году. Во-вторых, власти США до сих пор публично не представили прямые доказательства своей правоты. В-третьих, выдача указа о введении чрезвычайного положения для защиты информационных технологий от внешних угроз по времени совпала с эскалацией торгового конфликта и введением Трампом новых пошлин на китайский экспорт. И, наконец, в-четвертых, если Китай действительно представляет реальную угрозу для информационной безопасности США, то, как подсказывает логика, аналогичные меры должны были быть применены в отношении других компаний вроде Lenovo и мирового лидера рынка дронов DJI. Но никого, кроме Huawei, этот указ не затронул.

В четверг, 23 мая, президент США посетил некое сельскохозяйственное мероприятие, по завершении которого состоялся традиционный брифинг с прессой. Там он дал весьма странный ответ на вопрос журналиста о действиях в отношении Huawei, который только подкрепляет сомнения в обоснованности обвинений в отношении Huawei и заставляет думать, что все это делается только с одной целью — США использует Huawei, чтобы заставить Китай пойти на уступки и завершить торговую войну на своих условиях.

Ниже приводим диалог Трампа с журналистом в переводе на русский, кому интересно, здесь даже есть видеозапись (момент примерно на 41 минуте):

Трамп: Huawei представляет большую опасность. Вы только посмотрите на то, что они сделали с точки зрения безопасности, с военной точки зрения, это очень опасно. Так что вполне вероятно, что Huawei даже будет включена в некую торговую сделку. Если мы договоримся, я вполне допускаю, что Huawei потенциально может войти в какую-то форму, в какую-то часть торговой сделки. Журналист: Но как это будет выглядеть? Трамп: Это будет выглядеть очень хорошо для нас. Журналист: Но часть [сделки в отношении] Huawei, что бы там было? Трамп: О, пока об этом рано говорить. У нас просто серьезные опасения в отношении Huawei с точки зрения безопасности.

Из этого на первый взгляд малоинформативного разговора можно выделить два четких заявления: первое — ограничения против Huawei были введены, поскольку компания представляет угрозу национальной безопасности; второе — ограничения против Huawei могут быть сняты в рамках торговой сделки.

Но ведь это два взаимоисключающих заявления и полная бессмыслица. Если Huawei действительно представляет угрозу национальной безопасности, а ее устройства используются для шпионажа, то разве можно в один момент снять все ограничения, просто подписав торговое соглашение с Китаем (где национальная безопасность и внешняя торговля?). Разве что в действительности Huawei не несет никакой угрозы, а все обвинения в ее адрес на самом деле блеф с целью эскалации торговой войны. И, похоже, Трамп случайно об этом проговорился.

Источник: The Verge