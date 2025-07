Трейлер «Пять ночей с Фредди 2» — первый взгляд на Мангл и Сломанных аниматроников

Вышел первый полноценный трейлер «Пять ночей с Фредди 2» — сверхъестественного фильма ужасов, основанного на одноименной хоррор-франшизе видеоигр Скотта Коутона.

«Пять ночей с Фредди 2» продолжает фильм 2023 года, что представил нам историю молодого парня Майка (Джош Хатчерсон), который неохотно устраивается на работу ночным охранником в заброшенную пиццерию, надеясь, что это поможет ему сохранить опеку над младшей сестрой Эбби (Пайпер Рубио). Решение стало роковым и затянуло его в «черное сердце сверхъестественного кошмара».

Лента, несмотря на противоречивые отзывы, принесла рекордные заработки Blumhouse ($297 млн при бюджете $20 млн), поэтому продолжение не заставило себя ждать. В сиквеле кроме Хатчерсона и Рубио, свои роли повторят Элизабет Лейл (офицер полиции Ванесса) и Мэтью Лиллард (грозный убийца Уильям Афтон). Ну и, собственно, есть хорошие новости для фанов «Крика» — компанию Лилларду на экране составил Скитт Ульрих.

Skeet Ulrich has been officially cast in ‘FIVE NIGHTS AT FREDDYS 2’, reuniting with Matthew Lillard. pic.twitter.com/QYWpZkM0eT

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 24, 2025