Трейлер «Пять ночей с Фредди 2» — первый взгляд на Мангл и Сломанных аниматроников

Вышел первый полноценный трейлер «Пять ночей с Фредди 2» — сверхъестественного фильма ужасов, основанного на одноименной хоррор-франшизе видеоигр Скотта Коутона.

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«Пять ночей с Фредди 2» продолжает фильм 2023 года, что представил нам историю молодого парня Майка (Джош Хатчерсон), который неохотно устраивается на работу ночным охранником в заброшенную пиццерию, надеясь, что это поможет ему сохранить опеку над младшей сестрой Эбби (Пайпер Рубио). Решение стало роковым и затянуло его в «черное сердце сверхъестественного кошмара».

Лента, несмотря на противоречивые отзывы, принесла рекордные заработки Blumhouse ($297 млн при бюджете $20 млн), поэтому продолжение не заставило себя ждать. В сиквеле кроме Хатчерсона и Рубио, свои роли повторят Элизабет Лейл (офицер полиции Ванесса) и Мэтью Лиллард (грозный убийца Уильям Афтон). Ну и, собственно, есть хорошие новости для фанов «Крика» — компанию Лилларду на экране составил Скитт Ульрих.

Skeet Ulrich has been officially cast in ‘FIVE NIGHTS AT FREDDYS 2’, reuniting with Matthew Lillard. pic.twitter.com/QYWpZkM0eT — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 24, 2025

Среди остальных новичков: Тео Брионес («Пункт назначения: Родовое проклятие»), Маккенна Грейс («Аннабель 3») и Уэйн Найт («Парк Юрского периода»). Создатель серии игр Скотт Коутон снова написал сценарий, а Эмма Тами выступила режиссером

Предыдущий короткий тизер намекал, что аниматроники покинут стены пиццерии Фредди Фазбера и отправятся сеять хаос в мире, тогда как трейлер изображает это уже полноценно и в ярких красках. Среди прочего нам предложили первый взгляд на Сломанных аниматроников (начальные версии Классических аниматроников) и Мангл (антропоморфного аниматроника-антагониста в виде лиса).

«Прошел год со времен сверхъестественного кошмара в пиццерии Фредди Фазбера. Истории о том, что там произошло, превратились в местную легенду, вдохновившую на проведение первого в городе Фазфеста. Майк и Ванесса скрывали правду от Эбби о судьбе ее друзей-аниматроников. Но когда девочка сбегает, чтобы восстановить связь с Фредди, Бонни, Чикой и Фокси, это запускает ужасную серию событий, раскрывающих темные тайны об истинном происхождении Фредди и давно забытый ужас, скрытый десятилетиями», — из официального синопсиса.

В кинотеатрах «Пять ночей с Фредди 2» выйдет уже 5 декабря.