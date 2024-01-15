Трейлер сериала Netflix «Джентльмены» по ленте Гая Ричи – релиз в марте

Сериал Netflix «Джентльмены» создан по мотивам фильма Гая Ричи с аналогичным названием. Сам режиссер выступил создателем, соавтором сценария и исполнительным продюсером (последние две должности – вместе с Мэттью Ридом). Главный герой в исполнении Тео Джеймса наследует имение, на территории которого производят каннабис.
«В «Джентльменах» Эдди Горниман неожиданно наследует немалое загородное имение своего отца – лишь для того, чтобы обнаружить, что это часть империи каннабиса. Более того, множество неприятных персонажей британского преступного мира хотят принять участие в делах. Преисполненный решимости вырвать свою семью из их лап, Эдди пытается сыграть с гангстерами в их собственную игру. Однако, когда его затягивает мир преступности, он начинает обретать в нем вкус».
«Добро пожаловать в джунгли», – говорит Эдди в трейлере:
Среди актеров сериала Дэниел Ингс, Джоэли Ричардсон, Винни Джонс, Джанкарло Эспозито, Шанель Крессвелл, Майкл Ву, Макс Бисли, Жасмин Блэкбороу, Гарри Гудвинз, Дар Салим, Пирс Квигли, Руби Сир и Питер Серафинович.
Разом із Річі та Рідом виконавчими продюсерами серіалу Netflix стали Марн Девіс та Іван Аткінсон. Марк Гельвіг є виконавчим продюсером для Miramax TV, а Вілл Гулд і Фріт Тіплейді – для Moonage Pictures. Продюсером серіалу виступає Х’ю Воррен.
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Оригінальний комедійний бойовик 2019 року розповідає про лідера імперії канабісу Мікі Пірсона (Меттью МакКонахі), який намагається продати свій бізнес, але під час цього стикається з масою неприємностей.
Прем’єра «Джентльменів» на Netflix відбудеться у березні.
https://itc.ua/articles/reczenziya-na-kriminalnuyu-komediyu-the-gentlemen-dzhentlmeny/
Джерело: Variety