Новости Кино 15.01.2024 в 20:16 comment views icon

Трейлер сериала Netflix «Джентльмены» по ленте Гая Ричи – релиз в марте

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Трейлер сериала Netflix «Джентльмены» по ленте Гая Ричи – релиз в марте

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Сериал Netflix «Джентльмены» создан по мотивам фильма Гая Ричи с аналогичным названием. Сам режиссер выступил создателем, соавтором сценария и исполнительным продюсером (последние две должности – вместе с Мэттью Ридом). Главный герой в исполнении Тео Джеймса наследует имение, на территории которого производят каннабис.

«В «Джентльменах» Эдди Горниман неожиданно наследует немалое загородное имение своего отца – лишь для того, чтобы обнаружить, что это часть империи каннабиса. Более того, множество неприятных персонажей британского преступного мира хотят принять участие в делах. Преисполненный решимости вырвать свою семью из их лап, Эдди пытается сыграть с гангстерами в их собственную игру. Однако, когда его затягивает мир преступности, он начинает обретать в нем вкус».

«Добро пожаловать в джунгли», – говорит Эдди в трейлере:

Среди актеров сериала Дэниел Ингс, Джоэли Ричардсон, Винни Джонс, Джанкарло Эспозито, Шанель Крессвелл, Майкл Ву, Макс Бисли, Жасмин Блэкбороу, Гарри Гудвинз, Дар Салим, Пирс Квигли, Руби Сир и Питер Серафинович.

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Разом із Річі та Рідом виконавчими продюсерами серіалу Netflix стали Марн Девіс та Іван Аткінсон. Марк Гельвіг є виконавчим продюсером для Miramax TV, а Вілл Гулд і Фріт Тіплейді – для Moonage Pictures. Продюсером серіалу виступає Х’ю Воррен.

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Прем’єра «Джентльменів» на Netflix відбудеться у березні.

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Джерело: Variety

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