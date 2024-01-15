Трейлер сериала Netflix «Джентльмены» по ленте Гая Ричи – релиз в марте

Сериал Netflix «Джентльмены» создан по мотивам фильма Гая Ричи с аналогичным названием. Сам режиссер выступил создателем, соавтором сценария и исполнительным продюсером (последние две должности – вместе с Мэттью Ридом). Главный герой в исполнении Тео Джеймса наследует имение, на территории которого производят каннабис.

«В «Джентльменах» Эдди Горниман неожиданно наследует немалое загородное имение своего отца – лишь для того, чтобы обнаружить, что это часть империи каннабиса. Более того, множество неприятных персонажей британского преступного мира хотят принять участие в делах. Преисполненный решимости вырвать свою семью из их лап, Эдди пытается сыграть с гангстерами в их собственную игру. Однако, когда его затягивает мир преступности, он начинает обретать в нем вкус».

«Добро пожаловать в джунгли», – говорит Эдди в трейлере:

Среди актеров сериала Дэниел Ингс, Джоэли Ричардсон, Винни Джонс, Джанкарло Эспозито, Шанель Крессвелл, Майкл Ву, Макс Бисли, Жасмин Блэкбороу, Гарри Гудвинз, Дар Салим, Пирс Квигли, Руби Сир и Питер Серафинович.

Разом із Річі та Рідом виконавчими продюсерами серіалу Netflix стали Марн Девіс та Іван Аткінсон. Марк Гельвіг є виконавчим продюсером для Miramax TV, а Вілл Гулд і Фріт Тіплейді – для Moonage Pictures. Продюсером серіалу виступає Х’ю Воррен.

Оригінальний комедійний бойовик 2019 року розповідає про лідера імперії канабісу Мікі Пірсона (Меттью МакКонахі), який намагається продати свій бізнес, але під час цього стикається з масою неприємностей.

Прем’єра «Джентльменів» на Netflix відбудеться у березні.

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https://itc.ua/articles/reczenziya-na-kriminalnuyu-komediyu-the-gentlemen-dzhentlmeny/

Джерело: Variety