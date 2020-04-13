Третий блин комом. У Xiaomi снова не получилось обновить Xiaomi Mi A3 до Android 10
Смартфон Xiaomi Mi A3, выпущенный летом прошлого года по программе Android One, едва ли можно назвать удачным (даунгрейд экрана по сравнению с Mi A2 и отсутствие NFC), но, похоже, производитель решил окончательно уничтожить изрядно потрепанную репутацию линейки. Очередная, третья по счету попытка обновить Xiaomi Mi A3 до Android 10 обернулась неудачей — после жалоб на различные ошибки компания отозвала обновление.
Казалось бы, принадлежность к программе Android One по умолчанию гарантирует быстрые и беспроблемные обновления, но Xiaomi Mi A3 стал неприятным исключением из этого правила. Обновление ОС до версии Android 10 изначально обещали владельцам Xiaomi Mi A3 в феврале, но из-за пандемии коронавируса прошивка задержалась до начала марта. Когда обновление наконец-то вышло, пользователи, установившие апдейт, начали жаловаться на различные проблемы. Спустя две недели Xiaomi выпустила исправленную версию прошивки Android 10 для Xiaomi Mi A3, но в итоге ситуация повторилась и апдейт был отозван.
На прошлой неделе для Xiaomi Mi A3 вышла свежая прошивка под номером версии V11.0.11.0 QFQMIXM и производитель заверил, что на сей раз проблем быть не должно. Увы, реальность оказалась другой. Вместо новых возможностей и повышения стабильности работы пользователи получили очередную головную боль. После установки обновления пользователи столкнулись с самыми разными проблемами, включая быстрый расход энергии аккумулятора, случайные перезагрузки, проблемы со сканером отпечатков пальцев, подвисания в приложении камеры и подтормаживания пользовательского интерфейса, а также проблемы с быстродействием в целом.
В ответ на жалобы пользователей Xiaomi в третий раз отозвала обновление на доработку. О том, когда ждать исправленную прошивку, пока данных нет.
Источник: Gizchina