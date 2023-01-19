Третий сезон сериала Ted Lasso / «Тед Лассо» выйдет на Apple TV Plus весной этого года

Компания Apple объявила, что один из её крупнейших сериалов стримингового сервиса Apple TV Plus вернётся позже в этом году. Компания сообщает, что премьера третьего сезона Ted Lasso / «Теда Лассо» состоится весной 2023 года. Однако точная дата выхода пока не называется.

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О новом сезоне Ted Lasso / «Теда Лассо» пока что известно очень мало. Apple опубликовала новое изображение, на котором Лассо (Джейсон Судейкис) и Нейт (Ник Мохаммед) противостоят друг другу, теперь уже в качестве тренеров-соперников. Учитывая то, как закончился второй сезон, эти отношения, похоже, станут важной частью новой сюжетной линии. Ранее предполагалось, что третий сезон может стать последним для спортивного ситкома.

Сериал Ted Lasso / «Тед Лассо» вышел в Apple TV Plus ещё в 2020 году и стал одним из первых хитов потокового сервиса, получив несколько наград. Ознакомиться с его обзором можно в одном из предыдущих материалов.

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Источник: The Verge