Trump Media и Crypto.com создадут казначейскую компанию CRO стоимостью $6,4 млрд

Trump Media купит токены Cronos (CRO) на $105 млн, а Crypto.com получит акции DJT на $50 млн в рамках партнерства. Это сделает токен CRO центральным для системы вознаграждений Truth Social.

Trump Media and Technology Group, владелец платформы Truth Social президента США Дональда Трампа, объявила об объединении с криптовалютной биржей Crypto.com и компанией специального назначения Yorkville Acquisition.

Trump Media, Crypto.com и Yorkville Acquisition заключили окончательное соглашение о совместном создании Trump Media Group CRO Strategy.

Эта структура станет казначейской компанией цифровых активов, которая сосредоточится на приобретении родной криптовалюты блокчейна Cronos, разработанного Crypto.com. Общий объем составит по крайней мере $6,42 млрд.

Trump Media Group CRO Strategy профинансирует казну за счет токенов CRO на $1 млрд, $420 млн наличными и варрантов, плюс получит кредитную линию на $5 млрд от аффилированной компании Yorkville.

Этот капитал сделает CRO Strategy первой и крупнейшей публично торгуемой казначейской компанией CRO, и потенциально крупнейшей в истории казначейской компанией цифровых активов по соотношению к рыночной капитализации.

После завершения объединения Trump Media Group CRO Strategy планирует получить долгосрочную стоимость, направляя «практически все денежные резервы компании» на приобретение CRO.

Стратегия включает создание и работу узла валидатора, или специализированного участника в сети блокчейна proof-of-stake (PoS) Cronos, вместе с делегированием CRO под управление валидатора. Управляя узлом валидатора, Trump Media Group CRO Strategy хочет обеспечить прямое участие в безопасности и управлении сетью, а также получать вознаграждения за стейкинг для реинвестирования для увеличения холдингов CRO и компенсации операционных расходов.

Запущенный в ноябре 2021 года, Cronos был создан основателями Crypto.com и первоначально запущен как Crypto.com Coin (CRO).

На фоне этой новости токен CRO подскочил на 38.63% — до $0.2853.

Источник:Yorkville Acquisition Corp