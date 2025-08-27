Новости Крипто 27.08.2025 comment views icon

Trump Media и Crypto.com создадут казначейскую компанию CRO стоимостью $6,4 млрд

author avatar

Тетяна Нечет

Автор новостей

Trump Media и Crypto.com создадут казначейскую компанию CRO стоимостью $6,4 млрд

Trump Media купит токены Cronos (CRO) на $105 млн, а Crypto.com получит акции DJT на $50 млн в рамках партнерства. Это сделает токен CRO центральным для системы вознаграждений Truth Social.

Trump Media and Technology Group, владелец платформы Truth Social президента США Дональда Трампа, объявила об объединении с криптовалютной биржей Crypto.com и компанией специального назначения Yorkville Acquisition.

Trump Media, Crypto.com и Yorkville Acquisition заключили окончательное соглашение о совместном создании Trump Media Group CRO Strategy.

Эта структура станет казначейской компанией цифровых активов, которая сосредоточится на приобретении родной криптовалюты блокчейна Cronos, разработанного Crypto.com. Общий объем составит по крайней мере $6,42 млрд.

Trump Media Group CRO Strategy профинансирует казну за счет токенов CRO на $1 млрд, $420 млн наличными и варрантов, плюс получит кредитную линию на $5 млрд от аффилированной компании Yorkville.

Этот капитал сделает CRO Strategy первой и крупнейшей публично торгуемой казначейской компанией CRO, и потенциально крупнейшей в истории казначейской компанией цифровых активов по соотношению к рыночной капитализации.

После завершения объединения Trump Media Group CRO Strategy планирует получить долгосрочную стоимость, направляя «практически все денежные резервы компании» на приобретение CRO.

Стратегия включает создание и работу узла валидатора, или специализированного участника в сети блокчейна proof-of-stake (PoS) Cronos, вместе с делегированием CRO под управление валидатора. Управляя узлом валидатора, Trump Media Group CRO Strategy хочет обеспечить прямое участие в безопасности и управлении сетью, а также получать вознаграждения за стейкинг для реинвестирования для увеличения холдингов CRO и компенсации операционных расходов.

Запущенный в ноябре 2021 года, Cronos был создан основателями Crypto.com и первоначально запущен как Crypto.com Coin (CRO).

На фоне этой новости токен CRO подскочил на 38.63% — до $0.2853.

Источник:Yorkville Acquisition Corp

Популярные новости

arrow left
arrow right
Спотовые Ethereum-ETF зафиксировали рекордные дневные притоки капитала с BlackRock и Fidelity во главе
Впервые с конца 2024 года 90% адресов Ethereum стали прибыльными
В следующем году JPMorgan разрешит кредиты под залог криптовалют
Внезапно для всех Бутан стал третьей страной по количеству накопленных биткоинов
Акции Coinbase побили исторический рекорд благодаря стейблкоинам
После 12 лет британец прекратил поиски винчестера с 8 тыс. биткоинов, который случайно выбросил в мусорку
Сооснователь Terraform Labs До Квон признал себя виновным в обвале стейблкоина TerraUSD
Канье Уэст запустил мемкоин YZY, который за час обвалился втрое
SEC одобрит альткоин-ETF уже осенью
Редкое имя в Telegram предложили выкупить за $25 млн
$54 000 превратились в $9,6 млрд: таинственный владелец продал биткоины, лежавшие с 2011 года
Объем торгов на децентрализованных биржах достиг исторического максимума
Без четкой даты возвращения: астронавты Crew-11 отправились на МКС на фоне финансовых проблем NASA
Рада наконец возьмется за легализацию криптовалют на следующей неделе
Известный криптотрейдер потерял $15 млн всего за 10 дней
Альтсезон уже скоро: прогноз Coinbase Institutional
Ликвидации коротких позиций достигли рекордных $1 млрд на фоне новых максимумов биткоина
ETH обновил исторический рекорд и... полетел вниз
Вы будете удивлены: сколько заработала семья Трампа на криптовалютах?
Это предательство: работа разработчика криптобиржи CoinDCX «на стороне» стоила компании $44 млн
Биткоин пробил очередной потолок и готовится прорвать уровень $125 тыс.
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить