Новости Крипто 18.09.2024 в 15:54 comment views icon

Три альткоина демонстрируют ценовые аномалии: что это значит?

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Тетяна Нечет

Автор новостей

Три альткоина демонстрируют ценовые аномалии: что это значит?

Раздел Крипто выходит при поддержке?

Такие альткоины, как Injective (INJ), Render (RENDER) и Polygon (MATIC), привлекли внимание экспертов из-за неожиданных изменений в цене. Эти аномалии возникли после того, как владельцы больших объемов этих криптовалют (так называемые «киты») переместили свои активы с биржевых кошельков на «холодные» кошельки для хранения.

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Часто перевод больших объемов криптовалюты с биржевых кошельков (где происходит активная торговля) на «холодные» кошельки (обычно для долгосрочного хранения) сигнализирует о подготовке к значительным изменениям в стоимости данных альткоинов.

По мнению аналитиков Santiment, это может быть важным как краткосрочным, так и долгосрочным сигналом. То есть, Injective (INJ), Render (RENDER), и Polygon (MATIC) могут начать резко как расти в цене, так и падать. Что ж, рынок сейчас штормит, особенно накануне ожидания возможного снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США (ФРС) 18 сентября.

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Источник: Santiment

Раздел Крипто выходит при поддержке?

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