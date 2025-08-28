Новости Игры 28.08.2025 comment views icon

В Resident Evil 9 появится камера от третьего лица, потому что Resident Evil 7 была слишком страшной

В Resident Evil 9 появится камера от третьего лица, и причина проста — Resident Evil 7. Оказывается из-за семьи реднеков многим игрокам было не до шуток.

Когда Resident Evil 7 вышла в 2017 году, она впервые сменила привычный вид от третьего лица на камеру от первого. Такой подход сделал игру одной из самых жутких в серии, но в то же время стал барьером для некоторых игроков. Некоторые просто не смогли пройти ее или даже отказались начинать из-за напряжения.

«Оглядываясь на перспективу от первого лица в Resident Evil 7, я внедрил ее, чтобы сделать игру более атмосферной и страшной, чем когда-либо прежде. Кажется, большинство медиа и игроков согласились, что это была чрезвычайно страшная игра — возможно, даже слишком», — объясняет режиссер Requiem Коши Наканиши во время Gamescom 2025.

По его словам, у Resident Evil Requiem будет возможность выбрать перспективу — от первого или от третьего лица. Игроки сами будут решать: погрузиться полностью или получить опыт, привычный для серии.

«Так что если вы начали игру с перспективы от первого лица и чувствуете, что это слишком, то вид от третьего лица — это почти как шаг назад от того уровня ужаса. Он немного облегчает восприятие, ведь на экране появляется персонаж, который становится своеобразным аватаром вас самих», — добавляет Наканиши.

Ранее именно он руководил созданием Resident Evil 7, но не работал над Resident Evil Village, которая тоже оставалась в формате от первого лица. Теперь Наканиши возвращается к серии с девятой частью и решает совместить оба подхода. Мы знаем, что в продолжении появится Леон Кеннеди, так что в последний раз рассмотреть этого парня неплохая возможность. А еще Алисса Эшкрофт будет приятным бонусом для тех, кто помнит Outbreak. То есть мы уже знаем троицу главных героев.

https://itc.ua/articles/ystoryya-seryy-resident-evil-kak-franshyza-povlyyala-na-yndustryyu-vydeoygr-y-dvazhdy-yzmenyla-ee/

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на PS5, Xbox Series X/S и ПК. События развернутся через 30 лет после катастрофы в Resident Evil 3. Главная героиня — агент ФБР Грейс Эшкрофт, которая начинает расследовать загадочные смерти в Раккун-Сити. В отличие от предыдущих персонажей серии, Грейс скорее «книжный червь», поэтому игрокам придется наблюдать, как она учится выживать и постепенно становится сильнее. А преследовать ее будет полугнилое огромное трехметровое чудище.

Источник: Games Radar

