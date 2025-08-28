В Resident Evil 9 появится камера от третьего лица, потому что Resident Evil 7 была слишком страшной

В Resident Evil 9 появится камера от третьего лица, и причина проста — Resident Evil 7. Оказывается из-за семьи реднеков многим игрокам было не до шуток.

Когда Resident Evil 7 вышла в 2017 году, она впервые сменила привычный вид от третьего лица на камеру от первого. Такой подход сделал игру одной из самых жутких в серии, но в то же время стал барьером для некоторых игроков. Некоторые просто не смогли пройти ее или даже отказались начинать из-за напряжения.

«Оглядываясь на перспективу от первого лица в Resident Evil 7, я внедрил ее, чтобы сделать игру более атмосферной и страшной, чем когда-либо прежде. Кажется, большинство медиа и игроков согласились, что это была чрезвычайно страшная игра — возможно, даже слишком», — объясняет режиссер Requiem Коши Наканиши во время Gamescom 2025.

По его словам, у Resident Evil Requiem будет возможность выбрать перспективу — от первого или от третьего лица. Игроки сами будут решать: погрузиться полностью или получить опыт, привычный для серии.

«Так что если вы начали игру с перспективы от первого лица и чувствуете, что это слишком, то вид от третьего лица — это почти как шаг назад от того уровня ужаса. Он немного облегчает восприятие, ведь на экране появляется персонаж, который становится своеобразным аватаром вас самих», — добавляет Наканиши.

Ранее именно он руководил созданием Resident Evil 7, но не работал над Resident Evil Village, которая тоже оставалась в формате от первого лица. Теперь Наканиши возвращается к серии с девятой частью и решает совместить оба подхода. Мы знаем, что в продолжении появится Леон Кеннеди, так что в последний раз рассмотреть этого парня неплохая возможность. А еще Алисса Эшкрофт будет приятным бонусом для тех, кто помнит Outbreak. То есть мы уже знаем троицу главных героев.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на PS5, Xbox Series X/S и ПК. События развернутся через 30 лет после катастрофы в Resident Evil 3. Главная героиня — агент ФБР Грейс Эшкрофт, которая начинает расследовать загадочные смерти в Раккун-Сити. В отличие от предыдущих персонажей серии, Грейс скорее «книжный червь», поэтому игрокам придется наблюдать, как она учится выживать и постепенно становится сильнее. А преследовать ее будет полугнилое огромное трехметровое чудище.

