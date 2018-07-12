Цена топовой конфигурации MacBook Pro (Core i9/32ГБ/4ТБ) теперь составляет $6700

Сегодня компания Apple обновила свои 13- и 15- дюймовые ноутбуки MacBook Pro с Touch Bar, оснастив их чипами Intel восьмого поколения и реализовав в них несколько других улучшений. При этом цены стартовых конфигураций остались неизменными и составляют $1799 и $2399 соответственно. Зато цена топовой версии увеличилась и теперь составляет $6699, и это новый рекорд для профессиональных ноутбуков Apple. Это на $2400 дороже самой лучшей модификации MacBook Pro модельного ряда 2017 года.

Рассмотрим, какую конфигурацию Apple MacBook Pro с Touch Bar можно получить по цене б.у. автомобиля. Как и ранее, стоимость продвинутой версии 15-дюймового ноутбука составляет $2799. По сравнению с базовой моделью (стоимостью $2399) здесь предлагаются более производительный процессор, улучшенная версия GPU и в 2 раза увеличенная встроенного твердотельного накопителя (512 ГБ). За дополнительные $300 можно установить ещё более производительный чип – заменить Core i7 с частотой 2,6 ГГц на модель Core i9 с частотой 2,9 ГГц. Увеличить накопитель до 1 ТБ будет стоить дополнительные $400, а за SSD ёмкостью 2 ТБ предстоит заплатить $1200. В итоге, получается конфигурация стоимостью $4299, что было максимумом в 2017 году. Но на этом в Apple решили не останавливаться.

Если такая конфигурация MacBook Pro с Touch Bar покажется недостаточной, то можно дополнительно расширить объём оперативной памяти до 32 ГБ за $400 и увеличить ёмкость SSD до 4 ТБ (+$3200 к цене базовой версии с 512 ГБ). В результате и получается топовая конфигурация стоимостью $6699. Кстати, по такой же цене в линейке Apple имеется и настольный компьютер Mac Pro, который включает 12-ядерный процессор с частотой 2,7 ГГц, 64 ГБ ОЗУ и SSD ёмкостью 1 ТБ. Правда, эта конфигурация не обновлялась уже более года.

Источник: The Verge