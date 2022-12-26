TSMC на этой неделе начнёт производство чипов по 3-нм техпроцессу — первым делом наладят выпуск процессора Apple M2 Pro для MacBook Pro и Mac mini

Компания TSMC, которая является основным поставщиком процессоров для Apple, на этой неделе начнёт массовое производство чипов с использованием 3-нанометрового техпроцесса. При этом Apple станет основным заказчиком нового производственного процесса. Как ожидается, впервые он будет использоваться для изготовления будущих чипов M2 Pro, которые появятся в обновлённых моделях MacBook Pro и Mac mini.

По данным DigiTimes, массовое производство чипов на базе 3-нм техпроцесса начнётся 29 декабря. TSMC планирует провести церемонию запуска производства в Fab 18 Южно-Тайваньского научного парка. Компания также более подробно расскажет о своих дальнейших планах по расширению производства 3-нм чипов на этом заводе.

В настоящее время Apple оснащает свои смартфоны iPhone 14 Pro процессорами A16 Bionic, которые производятся TSMC с использованием 4-нм техпроцесса. Если TSMC в ближайшие дни запустит коммерческое производство на базе 3-нм техпроцесса, то уже в начале следующего года чипы M2 Pro появятся в обновлённых 14- и 16-дюймовых MacBook Pro. Также с высокой долей вероятности следует ожидать их появления в обновлённых моделях Mac Studio и Mac mini.

Позже в 2023 году ожидается перевод на усовершенствованный 3-нм техпроцесс чипов Apple третьего поколения M3, а также новых процессоров A17 Bionic, которые лягут в основу смартфонов iPhone 15. Как сообщают отраслевые источники, производство чипов по 3-нм техпроцессу «вряд ли увеличится» до тех пор, пока не начнётся производство по улучшенной версии технологического процесса.

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Источник: macrumors