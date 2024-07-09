TSMC стоит $1 трлн — почему тайваньский производитель чипов важен и с какими вызовами сталкивается

В понедельник тайваньский полупроводниковый гигант TSMC ненадолго присоединился к небольшому клубу компаний, стоимость которых превышает $1 трлн. За последние почти четыре десятилетия TSMC стала одной из важнейших компаний в мире — лидером в производстве чипов, на который работает большая часть всей электроники в мире.

Благодаря революции в области искусственного интеллекта, TSMC столкнулась с огромной волной спроса на процессоры, необходимые для обучения и работы программ ИИ. Компания тесно сотрудничает с NVIDIA, которая недавно была самой дорогой компанией в мире с рыночной капитализацией около $3,3 трлн. TSMC также поставляет чипы конкурентам NVIDIA, Qualcomm и AMD. Самым известным клиентом компании является Apple, которая заказывает чипы iPhone для MacBook. Спрос на чипы TSMC такой, что производство забронировано на многие годы.

«Мы создали исследовательскую линию для технологий, которые позволят использовать передовые устройства, схемы и системы искусственного интеллекта на десятилетия вперед», — сообщает TSMC.

Тайвань, где расположена компания, является одним из важнейших звеньев в цепочке поставок полупроводников, важнейшим государством для мировой экономики. Однако Китай считает остров своей территорией и не исключает применения силы, чтобы взять его под свой контроль. Министр торговли США Джина Раймондо заявила на слушаниях в Конгрессе в мае, что последствия вторжения Китая на Тайвань и захвата TSMC будут «абсолютно разрушительными».

«Сейчас Соединенные Штаты покупают 92% своих передовых чипов у TSMC на Тайване», — говорит министр.

Под давлением TSMC хочет диверсифицировать производство, чтобы защититься от конфликта. Она строит две фабрики в Соединенных Штатах и объявила о планах третьей в апреле, с общими инвестициями в штате Аризона до $65 млрд. Но в прошлом году ее проекты в США столкнулись с препятствиями, которые компания объясняет нехваткой человеческих ресурсов, поскольку изготовление микросхем требует узкоспециализированных навыков.

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В этом году TSMC также запустила завод в Японии стоимостью $8,6 млрд. Проект сверхважен для страны, поскольку она соревнуется с Соединенными Штатами и Европой в привлечении производителей микросхем с помощью огромных субсидий. Благодаря поддержке японского правительства TSMC объявила о второй фабрике по производству более совершенных микросхем. Фирма также планирует новый завод в Германии — свой первый в Европе.

Геополитика — не единственное, что волнует TSMC и индустрию микросхем Тайваня. Остров также подвержен стихийным бедствиям. Он расположен на «Огненном кольце», дуге интенсивной сейсмической активности вдоль Тихоокеанского региона, и, как и соседняя Япония, имеет долгую историю катастрофических землетрясений. TSMC была одной из компаний, которые остановили производство из-за землетрясения магнитудой 7,4 балла в апреле этого года, самое сильное за последние десятилетия на Тайване. В компании говорят, что плыть от землетрясения был минимальным. TSMC инвестировала в функции сейсмической устойчивости на своих предприятиях.

Источник: Techxplore

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