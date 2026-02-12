Twitch запускает рекламу на паузе: новый формат для стримеров и зрителей

Twitch запускает новый формат рекламы — объявления, которые показываются в момент, когда зритель ставит стрим на паузу. Это эксперимент, который должен сделать рекламу менее навязчивой и предоставить авторам дополнительные источники дохода. При этом тестирование других форматов, в частности пропускной рекламы, продолжается параллельно.





Новая функция называется pause-screen ads — «реклама на экране паузы». Согласно официальному объявлению Twitch в X от 9 февраля 2026 года, такие объявления будут появляться, когда пользователь приостанавливает просмотр стрима. Компания позиционирует этот формат как менее навязчивый, поскольку он не прерывает активный просмотр, а также потенциально открывает новые возможности монетизации для авторов контента.

Тестирование pause-screen ads пока является экспериментом, и Twitch не обнародовал детального описания механики показа рекламных блоков. В заметке также указано, что платформа одновременно продолжает тестировать возможность пропускной рекламы (skippable ads), которая позволяет пользователям пропускать определенные объявления после короткого просмотра. Объявление об этой новой рекламной функции вызвало неоднозначную реакцию среди сообщества.

«Единственные разы, когда я когда-либо ставила стрим на паузу, были тогда, когда я переключалась на другую вкладку в браузере, потом возвращалась обратно, а мой курсор не был в окне чата, начинал печатать, нажимал пробел — и стрим ставился на паузу», — пишет пользовательница Me__Cynthia в комментариях.

Часть пользователей и отдельные стримеры выразили сомнения относительно целесообразности показа рекламы при паузе, поскольку такой сценарий редко случается во время живого просмотра контента. Критики подчеркивают, что реальные случаи паузы стрима, например во время важных трансляций с киберспортивных турниров, могут быть нечастыми, а рекламные воздушные паузы будут лишь создавать неудобства зрителям.





«Мне не кажется, что зрители вообще часто ставят стримы на паузу. У вас есть аналитика, которая показывает, как часто это случается? Цель этого выглядит как-то странно», — спрашивает комментатор PirateSoftware.

Впрочем, не все комментаторы считают нововведение плохим.

«Я действительно не понимаю, почему кому-то это не нравится. Я регулярно ставлю свои стримы на паузу, чтобы запустить рекламу, и даже имею отдельный экран, пока она идет, чтобы никто не пропустил контент. Как это может быть плохо?», — говорит юзер CrReaM.

Некоторые комментаторы также указывают на то, что пауза стрима автоматически создает отставание от прямого эфира, и показ рекламы во время такого периода может дополнительно задержать зрителя. Вопрос о том, как долго будет длиться реклама и будет ли она пропускной во всех случаях паузы, остается открытым.

«Идеально было бы, если бы реклама показывалась без выключения стрима — чтобы трансляцию все еще можно было смотреть/слышать, пока идет реклама. Это могло бы решить многие проблемы. Например, стример сам выбирает, где реклама наименее навязчива для остального стрима, и баннер является полупрозрачным», — предложил в комментариях CBTwizard.

Новый формат pause-screen ads не является уникальным в цифровом видеопространстве. Другие крупные видеосервисы, в частности YouTube, уже тестировали и внедрили рекламу во время пауз в видео или стримах с целью уменьшения перерывов в просмотре и повышение доходов от рекламы для создателей контента. На YouTube такие «pause ads» появились еще в 2024 году как экспериментальный формат, показывающий объявления при приостановке видео на экране. Впрочем, аудитория Twitch имеет другую специфику, на что прямо намекают некоторые комментарии.

«Это лишь в очередной раз показывает, насколько Twitch оторваны от своих зрителей. Зрители НЕ ставят стримы на паузу — они оставляют трансляцию включенной и просто выключают звук. Перестаньте сосредотачиваться на придумывании глупых способов заработать больше денег на рекламе. Сосредоточьтесь на том, чтобы сделать Twitch лучшим стриминговым сервисом. В результате больше людей будут стримить, больше людей будут смотреть, больше будут оформлять подписки и дарить гифты — и вы заработаете больше денег», — советует пользовательница Kodie Collings.

Введение pause-screen ads на Twitch отражает более широкую тенденцию в сфере цифровой рекламы, где платформы ищут новые возможности интегрировать рекламные блоки в моменты, которые не прерывают непосредственное внимание пользователя . В то же время остаются вопросы об эффективности такого формата именно для live-контента и потенциального влияния на опыт просмотра.

Источник: X