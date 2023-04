Twitter почав видаляти сині галочки в тих, хто не сплатив за верифікацію — для Стівена Кінга та ще кількох знаменитостей зробили винятки

Twitter почав масово видаляти сині галочки з верифікованих облікових записів, виконуючи один із давніх планів нового власника соціальної мережі Ілона Маска. Разом з тим, є певний список знаменитостей, які не втратили цей «пріоритет» попри несплату — це Леброн Джеймс, Вільям Шетнер та Стівен Кінг.

Зміни вже помітили в акаунтах кількох авторів видання Verge, репортера LA Times Метта Пірса та інших журналістів. Цікаво, що між перезавантаженнями сторінок — галочки то з’являються, то знову зникають.

Історично метою верифікації в Twitter була можливість переконатися в тому, що облікові записи відомих осіб і організацій, які розміщували контент на платформі, дійсно належали їм. Натомість позначку перевірки відтепер може отримати будь-яка людина — просто віддавши $8 на місяць за передплату Twitter Blue (в Україні — 406₴/місяць та 4245₴/рік).

Ілон Маск відкрито висловлював невдоволення попереднім методом верифікації, називаючи його «нісенітницею», «корумпованим» та «системою лордів і селян». Журналісти на платформах могли отримати галочку майже за замовчуванням — незалежно від кількості аудиторії, що певно не відповідало баченню нового генерального директора.

Початково компанія заявила, що почне видаляти застарілі галочки з 1 квітня, але згодом граничну дату відтермінували до 20 квітня. З того часу Маск за власної ініціативи забрав позначку в акаунта The New York Times, інших видалень, здається, не було зафіксовано.

(У нині видаленому твіті Маск казав, що обліковим записам буде надано «кілька тижнів пільги» для оплати галочки, хоча технічні проблеми також могли зіграти свою роль).

У минулому Twitter стикався з судовими позовами від знаменитостей з приводу існування в соцмережі їхніх фейкових акаунтів. Попередня програма верифікації запрацювала понад 10 років тому і була далекою від досконалості.Twitter не міг досить чітко розрізнити, хто є достатньо «відомим» для перевірки. Також галочку стали розглядати як знак підтримки з боку платформи, що породило питання щодо перевірки високопоставлених ультраправих користувачів.

Однак навряд чи систему покращить те, що її зробили платною і доступною для будь-кого. Після перших запусків Twitter Blue соцмережа вже стикнулася з нашестям тролів та фейків — а нині сприяє появі дезінформації в новинах. Твіт від T(w)itter Daily News був помилково цитований як доказ змін в API від нібито офіційної сторінки Twitter у статті CNN (нині виправлено). Насправді це обліковий запис фанів, який отримав синю позначку лише тому, що має передплату Twitter Blue.

Разом з тим існує так званий «список Маска», який передбачає надання синіх галочок деяким знаменитостям — попри те, що вони не платили за верифікацію.

Леброну Джеймсу, який нещодавно заявляв про відмову сплатити за перевірку, надіслали електронного листа, де запропонували «продовжити безплатну Twitter Blue для облікового запису @kingjames від імені Ілона Маска». Медіарадник Джеймса підтвердив, що баскетболіст не купував передплату — але, якщо навести курсор на галочку в його акаунті, з’явиться повідомлення, що «цей обліковий запис підтверджено, оскільки він підписаний на Twitter Blue і підтвердив свій номер телефону».

Пізніше Маск заявив, що «особисто» оплатить «кілька» передплат — у тому числі за акаунти, що належать письменнику Стівену Кінгу та актору Вільяму Шетнеру.

I’m paying for a few personally

Кінг, якому можна подякувати за те, що Twitter Blue не коштує $20, раніше також заявляв, що не купував передплату і не давав компанії свого номера. Згодом Маск підтвердив, що сам це зробив для письменника.

My Twitter account says I’ve subscribed to Twitter Blue. I haven’t.

My Twitter account says I’ve given a phone number. I haven’t.

— Stephen King (@StephenKing) April 20, 2023