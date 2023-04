Илон Маск за сутки потерял $13 млрд — инвесторов расстроил тестовый запуск Starship и удаление устаревших синих галочек в Twitter

Последние 24 часа были бурными для Маска, но разочаровали инвесторов – акции Tesla упали на 9,75% до $162,99.

20 апреля экспериментальная ракета Starship, разработанная SpaceX, успешно поднялась в небо (хотя несколько двигателей из 33 отказали) со стартовой площадки в Бока-Чика в Техасе – впрочем уже через три минуты начала неконтролируемо кружить в верхних слоях атмосферы и в конце концов была подорвана командой центра управления.

