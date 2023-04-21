Илон Маск за сутки потерял $13 млрд — инвесторов расстроил тестовый запуск Starship и удаление устаревших синих галочек в Twitter

Последние 24 часа были бурными для Маска, но разочаровали инвесторов – акции Tesla упали на 9,75% до $162,99.

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20 апреля экспериментальная ракета Starship, разработанная SpaceX, успешно поднялась в небо (хотя несколько двигателей из 33 отказали) со стартовой площадки в Бока-Чика в Техасе – впрочем уже через три минуты начала неконтролируемо кружить в верхних слоях атмосферы и в конце концов была подорвана командой центра управления.

Starship successfully lifted off from the orbital launch pad and climbed to an apogee of ~39 km over the Gulf of Mexico pic.twitter.com/PcmHRscp6w — SpaceX (@SpaceX) April 20, 2023

Другое детище Маска, Twitter, параллельно начало свою кампанию по удалению устаревших синих галочек верификации – их оставляли только у тех, кто подписался на Twitter Blue за $8 в месяц (хотя не обошлось без исключений).

Инвесторов, похоже, не удовлетворили события в компаниях, акции Tesla резко обрушились. Это повлияло и на состояние самого Илона – согласно индексу миллиардеров Bloomberg оно уменьшилось на $12,6 млрд (это самое большое падение в этом году). Доля предпринимателя в Tesla, включая акции и опционы, составляет наибольшую часть его богатства в размере $164 млрд.

51-летний Маск пока уступил первое место в рейтинге самых богатых людей мира французскому магнату Бернару Арно. Хотя после предыдущего падения, состояние Илона возобновилось на $26,8 млрд благодаря 32% приросту Tesla.

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На днях Tesla представила свой квартальный отчет о доходах – в первом квартале 2023-го компания заработала $23,33 млрд, где чистая прибыль составила $2,5 млрд (на 24% меньше показателей соответствующего периода в прошлом году).

Что касается дальнейших действий SpaceX, то генеральный директор, выглядевший довольно расстроенным во время трансляции, впоследствии поздравил сотрудников и сказал, что он оптимистично настроен касаемо прогресса программы, согласно внутреннему электронному письму, которое видел Bloomberg. Следующий запуск может состоятся в течение нескольких месяцев.