Титан и камеры: как Apple будет продавать новые iPhone за более высокую цену

Apple планирует представить 12 сентября на мероприятии Wonderlust новую линейку iPhone 15. И каждый год у Тима Кука и его маркетинговой команды сложная задача — поднять ценники таким образом, чтобы основная часть аудитории этого не заметила, увлекшись новыми фишками и инновациями (настоящими или вымышленными).

Когда в 2016 году продажи iPhone начали падать до уровня 200-220 миллионов устройств в год, у Apple появилась смелая идея: увеличить доход за счет перехода на более высокий уровень добавленной стоимости, передает Bloomberg.

Через год, в 2017-м Apple начала реализацию плана. Вместе с iPhone 8, компания выпустила новый, инновационной и дорогой iPhone X за 999 долларов. Это был ледокол, перешедший психологический барьер цены. Через год уже был iPhone XS Max с накопителем на 512 ГБ за 1449 долларов. Теперь актуальным является iPhone 14 Pro Max с 1 ТБ за $1599 (и речь о базовых ценах до уплаты налогов).

Стратегия сработала. Продажи по количеству iPhone практически не менялись в течение семи или восьми лет, однако ежегодный доход за это время вырос на 70 млрд долларов. Это также изменило подход Apple к оценке успеха. С 2019-го компания прекратила отчитываться о количестве проданных смартфонов, сосредоточившись только на количестве денег, которые приносит каждый продукт.

12 сентября доходность топовых вариантов iPhone должна еще увеличиться. Компания будет предлагать экзотические материалы (например титановая рамка), новые камерные сенсоры и дополнительную память. Эти нюансы должны убедить покупателей тратить большие деньги на модели с приставкой Pro.

Еще один способ затянуть людей в линейку iPhone 15 Pro менее честный. Apple будет предлагать процессор A17 только там, как и возможность достичь максимальной скорости передачи данных через USB-C. Топовый вариант Pro Max возможно будет иметь эксклюзивную для себя камеру-перископ, но это уже планы внутри планов.

Ожидается, что титановая рамка сделает iPhone 15 Pro крепче и примерно на 10% легче предшественника. Вроде и неплохо, но за счет совокупности этих изменений разница с предыдущим поколением может составить 200-300 долларов в финальном ценнике. По сути, за такие деньги можно приобрести нормальный смартфон, но в Apple умеют объяснить своей клиентской базе — что это все им крайне необходимо. Посмотрим, как им это удастся в этот раз.