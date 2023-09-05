Новости Устройства 05.09.2023 в 11:05

Без MacBook и iPad — чего не стоит ожидать на презентации Apple iPhone 15 12 сентября

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Юрій Орос

Автор новин

Ровно через неделю, 12 сентября, в 20:00 по киевскому времени, состоится традиционная осенняя презентация Apple, получившая название Wonderlust. Там должна состояться премьера линеек смартфонов iPhone 15 и iPhone 15 Pro, а также часов Apple Watch Series 9 и второго поколения Apple Watch Ultra. Однако здесь мы обратили внимание на те продукты, в отношении которых не стоит ждать анонса на мероприятии Apple Wonderlust, но они находятся на финальных стадиях разработки.

Без MacBook и iPad — чего не стоит ожидать на презентации Apple iPhone 15 12 сентября

Компьютеры Mac с процессором M3

Apple разрабатывает новые компьютеры Mac на процессоре M3, которым загрузила почти 3-нм производственную линию TSMC на год вперед. По сравнению с 5-нм чипом M2 должно произойти повышение производительности и энергоэффективности, передает MacRumors.

Без MacBook и iPad — чего не стоит ожидать на презентации Apple iPhone 15 12 сентября

Первые продукты линейки M3 должны выйти в октябре, с «базовым» M3 для моделей MacBook Air (13 и 15 дюймов), 13-дюймового MacBook Pro и Mac mini. А более мощные компьютеры на M3 Max и M3 Pro должны появиться в 2024 году.

Без MacBook и iPad — чего не стоит ожидать на презентации Apple iPhone 15 12 сентября

Новые iPad

M3 должен стать ключевой частью для планшетов iPad Pro, впервые с OLED-дисплеем. Устройству приписывали больший 14-дюймовий екран, но проект пока заморозили. Тем не менее это устройство (возможно даже будет вариант с 4-ТБ (!) накопителем), а также алюминиевая клавиатура-чехол Magic Keyboard выйдут в 2024-м.

Что касается iPad mini, который не обновляли с сентября 2021-го, то по мнению известного аналитика Минг-Чи Куо — планшет начнет массово производиться в первом квартале 2024 года.

Без MacBook и iPad — чего не стоит ожидать на презентации Apple iPhone 15 12 сентября

Также в разработке новое поколение iPad Air, однако лучшие шансы среди планшетов на анонс на Wonderlust — у iPad 11 поколения. 10-ю генерацию показали в октябре прошлого года, а Apple ежегодно обновляет эту линейку с 2017-го.

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Без MacBook и iPad — чего не стоит ожидать на презентации Apple iPhone 15 12 сентября
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Роман Іванина

Кріпак-фрілансер

Без MacBook и iPad — чего не стоит ожидать на презентации Apple iPhone 15 12 сентября

iPhone SE 4

Для Apple не имеет смысла выпускать более дешевую модель одновременно с основной линейкой. Согласно информации от инсайдеров, Apple iPhone SE четвертого поколения получит кнопку действий как в iPhone 15 Pro, USB-C, Face ID и будет использовать компонентную базу от iPhone 14.

Без MacBook и iPad — чего не стоит ожидать на презентации Apple iPhone 15 12 сентября

Новая версия Vision Pro

По словам Apple, Vision Pro поступит в продажу в начале 2024 года, что, вероятно, означает с января по апрель-май. Впрочем, к тому времени могут появиться новые версии Apple Vision Pro с более мощным процессором M3.

Без MacBook и iPad — чего не стоит ожидать на презентации Apple iPhone 15 12 сентября

Что еще готовится?

Портативная колонка HomePod mini не обновлялась уже три года. Впрочем, по словам Мин-Чи Куо — второе поколение начнет поставляться во второй половине 2024 года.

Без MacBook и iPad — чего не стоит ожидать на презентации Apple iPhone 15 12 сентябряВ более отдаленном будущем должны выйти AirPods Pro третьего поколения и обновленный Apple TV с улучшенными характеристиками.

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