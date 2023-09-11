Размеры и масса iPhone 15 и 15 Pro — сравниваем с iPhone 14 и 14 Pro накануне анонса

За день до презентации Wonderlust, где Apple покажет новое поколение смартфонов и часов, поступают новые и новые подробности о будущих продуктах, в частности о точных массогабаритных показателях iPhone 15 и 15 Pro.

Начнем с подборки Марка Гурмана из Bloomberg:

Apple планирует выпустить 4 модели в 15-й линейке: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max (не Ultra, как говорилось в некоторых источниках). iPhone 15 получат алюминиевую рамку и стеклянную заднюю часть. Модели категории Pro получат рамку, сделанную из титана.

iPhone 15 и 15 Plus не изменят диагональ экрана, останутся с 6,1 и 6,7-дюймовыми дисплеями соответственно. А вот экраны 15 Pro и 15 Pro Max должны стать несколько больше, к тому же отступы вокруг экрана должны уменьшиться на треть. Для этого создали процесс LIPO, или литье под низким давлением.

Титан в высшей категории новинок заменит нержавеющую сталь, на которой оставались отпечатки пальцев (еще от iPhone X). Новый материал должен сделать телефон прочнее и примерно на 10% легче.

Dynamic Island, появившийся впервые на iPhone 14 Pro, теперь распространится еще и на «базовые» модели iPhone 15.

Pro-модели будут иметь преимущество в производительности, поскольку получат новый процессор A17. iPhone 15 и 15 Plus останутся на A16 с прошлогодних моделей Pro.

iPhone 15 и 15 Plus рассчитывают на значительное улучшение камер: от 12 до 48 Мп. Это соответствует разрешению основной камеры iPhone 14 Pro.

Модели iPhone 15 Pro, как и раньше получат три камеры, включая 48-Мп сенсор. Новые теле- и сверхширокоугольные объективы с большим разрешением, чем у прошлогодних, компания планирует представить как главные нововведения в телефонах этого года. Самое большое обновление камеры должно произойти исключительно в iPhone 15 Pro Max: обновленная система телефотосъемки с расширенными возможностями аппаратного масштабирования (перископ).

Все новые iPhone получат сверхширокополосный модуль U2, первый новый UWB-чип Apple со времен U1 в iPhone 11 Pro в 2019 году. Ожидается, что новый компонент улучшит возможности определения местонахождения, благодаря чему будет лучше работать приложение Find My. Apple планирует добавлять этот чип в следующие версии всех своих основных продуктов.

Четыре новые модели также перейдут с Lightning на USB-C для проводной зарядки и передачи данных, но увеличенная скорость передачи данных будет доступна только для моделей Pro. Все телефоны получат более быструю беспроводную зарядку.

Телефоны Pro заменят переключатель звонка/отключения звука впервые с момента появления этой функции в оригинальном iPhone в 2007 году. Он станет «Кнопкой действия», которую можно настроить для выполнения различных функций, включая выключение телефона, включение режима фокусировки, открытие фонарика, запуск камеры, запуск голосовой записи, открытие ярлыков Siri, цифровой лупы и открытие настроек доступности.

Apple приготовила несколько новых цветов для обеих линеек телефонов. Обычные модели будут доступны в розовом, черном, белом, синем и желтом цветах, а телефоны Pro — в сером, черном, темно-синем и белом. Компания также прекращает выпуск кожаных чехлов в пользу более экологически чистого материала.

Издание MacRumors поделилось данными о массе и габаритных размерах трех из четырех смартфонов линейки:

iPhone 15

Толщина: 7,8 мм

Длина: 147.6 мм

Ширина: 71.6 мм

Вес: 171 г

iPhone 14

Толщина: 7,8 мм

Длина: 146,7 мм

Ширина: 71.5 мм

Вес: 172 г

Базовый аппарат 15-й линейки станет почти на миллиметр длиннее, на 0,1 мм более узким и на 1 г легче. Вряд ли такие изменения можно почувствовать без специального оборудования.

iPhone 15 Pro

Товщина: 8,25 мм

Довжина: 146,6 мм

Ширина: 70.6 мм

Вага: 188 г

iPhone 14 Pro

Толщина: 7,85 мм

Длина: 147,5 мм

Ширина: 71.5 мм

Вес: 206 г

Благодаря титановой рамке масса упала на 18 г (по сути названные выше 10%). Смартфон станет чуть толще, чуть уже и длиннее.

iPhone 15 Pro Max

Товщина: 8,25 мм

Довжина: 159,9 мм

Ширина: 76.7 мм

Вага: 221 г

iPhone 14 Pro Max

Толщина: 7,85 мм

Длина: 160,7 мм

Ширина: 77.6 мм

Вес: 240 г

Здесь также титановая рамка и те же 10% падения массы. И снова это немного увеличит толщину, однако другие два параметра немного уменьшатся, вероятно за счет меньших отступов вокруг экрана.

Презентация Apple Wonderlust состоится 12 сентября, в 20:00 по киевскому времени.